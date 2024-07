Ο Ντεμιράλ πανηγύρισε με τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» (pic, vid)

Η εικόνα του Τούρκου ποδοσφαιριστή, μάλιστα, σχολιάστηκε έντονα στα αυστριακά ΜΜΕ, με το «ASB Zeitung» να επικρίνει τις ενέργειές του, σημειώνοντας:

«Άσχημες σκηνές στον προημιτελικό της Αυστρίας εναντίον της Τουρκίας. Ο Τούρκος διεθνής Ντεμιράλ πανηγυρίζει το γκολ με φασιστικό χαιρετισμό»

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής, από την πλευρά του, εξέφρασε τη χαρά του και σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε για τον εν λόγω πανηγυρισμό λέγοντας:

«Είχα στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη γιορτή, κάτι που συνδέεται με την τουρκική μου ταυτότητα. Είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι Τούρκος και ένιωσα αυτή την περηφάνια βαθιά μετά το γκολ. Ήθελα να το εκφράσω αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Οι οπαδοί μας είναι περήφανοι για εμάς. Τους είδα να κάνουν τη χειρονομία στην κερκίδα και με έκανε να θέλω να το κάνω ακόμα περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Demiral showing the Wolf salute, a symbol of the Islamo-fascist Grey Wolves. pic.twitter.com/KoN5Yw7djg