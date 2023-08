Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντσες η Τσέλσι

Η Τσέλσι ανακοίνωσε σήμερα (5/8) την απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντσες από την Μπράιτον, με τον 25χρονο Ισπανό τερματοφύλακα, να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030! Το κόστος της μεταγραφής υπολογίζεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Σάντσες έπαιξε στην Μπράιτον από το 2018, ενώ αγωνίσθηκε με την μορφή δανεισμού στην Φόρεστ Γκριν και στην Ροτσντέϊλ, τις αγωνιστικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020, αντίστοιχα.

Στην Τσέλσι, ο Ισπανός διεθνής (σ.σ. δύο συμμετοχές) θα ανταγωνισθεί με τον συμπατριώτη του, Κέπα Αριθαμπαλάγκα, για την θέση ανάμεσα στα δοκάρια της λονδρέζικης ομάδας.



Read all about it! 🗞