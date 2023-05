Ο Κλισί «κρέμασε» από το κέντρο Έλληνα τερματοφύλακα μετά από συμβουλή οπαδού στο... instagram (vid)

Όχι απλά το λέει ακόμα η καρδούλα του, αλλά στα 37 του χρόνια σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ για το ελβετικό πρωτάθλημα στον αγώνα Σερβέτ - Σιόν.

Ο λόγος για τον Γκαέλ Κλισί , τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ και μέλος των ξακουστών «invincibles» που κατέκτησαν αήττητοι την Premier League τη σεζόν 2003-04 υπό τις οδηγίες του Αρσέν Βενγκέρ.

Στον αγώνα του Σαββάτου λοιπόν, όπου η Σερβέτ κατατρόπωσε τη Σιόν με 5-0, ο Κλισί «κρέμασε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα σχεδόν από το κέντρο, σε μία τρομερή έμπνευση που όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης, μόνο τυχαία δεν ήταν. Άξιο αναφοράς, είναι πως ο τερματοφύλακας που δέχθηκε αυτό το γκολ είναι ο Έλληνας Αλέξανδρος Σαφαρίκας (ξεκίνησε την καριέρα του στη Βέροια και αγωνίζεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό).

«Έλαβα ένα μήνυμα στο ίνσταγκραμ από έναν οπαδό της ομάδας ο οποίος μου έγραφε πως ο αντίπαλος τερματοφύλακας δε κρατά ποτέ τη θέση του», είπε ο Κλισί μετά τον αγώνα.

«Δεν πειράζει αν δε το δεις αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας έχει την τάση να αφήνει συχνά τη θέση του», ανέφερε το μήνυμα που έλαβε ο Γκλισί με τον οπαδό της Σιόν, να βγαίνει πέρα για πέρα αληθινός.

Gael Clichy with a goal of the season contender!!! Exceptional!!! Class is permanent! @ServetteFC pic.twitter.com/xVdpm8cB2q