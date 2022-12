Μπάιντεν: «Ο Μέσι έχει λαμπρό μέλλον» (pic)

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολούθησε ενεργά το φετινό Μουντιάλ και μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Αργεντινή έσπευσε να συγχαρεί τον πρόεδρο της λατινομαρικάνικης χώρας, Αλμπέρτο Φερνάντες.

Στο μήνυμά του, ωστόσο ο Μπάιντεν έδειξε να μην γνωρίζει την ηλικία του Μέσι, αφού σημείωσε ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει λαμπρό μέλλον...

Ο Μέσι είναι 35 χρονών και αυτή ήταν η τελευταία του ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή, με τον Μπάιντεν προφανώς να μην γνωρίζει την ηλικία του σταρ της Παρί ή να κάνει... άνοιγμα για το Μουντιάλ του 2026 που θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Συγχαρητήρια σε εσένα Αλμπέρτο και σε κάθε Αργεντινό για την χθεσινή δύσκολη αλλά πανάξια νίκη. Νομίζω, ότι αυτός ο τύπος, ο Μέσι έχει λαμπρό μέλλον», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τζο Μπάιντεν.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.



You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY