Νέα Τούμπα: Μνημόνιο που φέρνει αδιέξοδο, σημεία παραλόγου και όροι - φωτιά!

Πρακτικά αδύνατη μοιάζει αυτή τη στιγμή η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΑΣ, μετά το μνημόνιο συνεργασίας που παρέλαβε η ΠΑΕ και το οποίο, με τους όρους που περιλαμβάνει, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση της Νέας Τούμπας. Το χρονικό και τα σημεία–«φωτιά» του κειμένου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (3/11), εκπρόσωποι του ΑΣ ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Τούμπα και παρέδωσαν στην ΠΑΕ το πολυσυζητημένο μνημόνιο συνεργασίας. Πρόκειται για ένα κείμενο με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή που ο ίδιος ο Ερασιτέχνης είχε ορίσει.

Στο πρώτο τους σχόλιο, οι άνθρωποι της ΠΑΕ τόνιζαν πως απαιτούνται «σοβαρές και ουσιαστικές διορθώσεις». Παράλληλα, επιχείρησαν να ρίξουν τους τόνους, υπογραμμίζοντας πως παραμένουν προσηλωμένοι στην αναζήτηση κοινά αποδεκτής λύσης, με την κοινή λογική ως οδηγό για τη συνέχεια των συζητήσεων.

Η διαρροή του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα όμως, αποτέλεσε τη σπίθα για μια νέα αντιπαράθεση, προκαλώντας την αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που σημείωσε πως: «Όλοι βλέπουν ποιοι δεν θέλουν την Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη». Όπως λένε από την ΠΑΕ, το κείμενο δεν έχει συνοχή, είναι «συνονθύλευμα» αντιγραφών από διαφορετικές προτάσεις και περιλαμβάνει όρους που καθιστούν εξ ορισμού την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, αδύνατη.

Η δημοσιοποίηση έφερε στην επιφάνεια τα επίμαχα σημεία, με προθεσμίες που συνιστούν παγίδα, αρκεί να αντιληφθεί κανείς πως ο ΑΣ κράτησε αυτούσιο τον όρο ότι οι μελέτες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 29 Μαρτίου 2026. Θυμίζουμε πως ο αρχικός όρος είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο, άρα προέβλεπε 7 μήνες για να γίνουν οι μελέτες. Το νέο μνημόνιο παραδόθηκε τον Νοέμβριο, και πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ (σ.σ. έθεσε θέμα ο ίδιος ο Ερασιτέχνης), άρα δεν πρόκειται να υπογραφεί πριν τα μέσα Δεκεμβρίου (άρα μάξιμουμ 4 μήνες για τις μελέτες).

Ζητούν έγκριση Αρχαιολογίας μέσα σε 4 μήνες – αλλιώς λύνεται η σύμβαση εις βάρος της ΠΑΕ!

Αναφορικά με τους χρόνους, το πιο τρανταχτό παράδειγμα αφορά τον όρο όπου ο ΑΣ ζητά από την ΠΑΕ να έχει εξασφαλίσει και την έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων στο ίδιο διάστημα, έως τις 29 Μαρτίου 2026. Μάλιστα, αν αυτό δεν γίνει έγκαιρα, ο όρος προβλέπει λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της ΠΑΕ. Προφανώς ο συγκεκριμένος όρος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τους ανθρώπους της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, λόγω των γνωστών χρονοβόρων διαδικασιών του Δημοσίου. Και στο φινάλε, να λυθεί η σύμβαση με υπαιτιότητα της ΠΑΕ.

Μείωση χρόνου παραχώρησης, αύξηση χώρων για τον ΑΣ και απαίτηση εξωπραγματικών εγγυήσεων!

Στα περισσότερα μεγάλα γήπεδα στην Ελλάδα, η παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου γίνεται στην ΠΑΕ για 49 χρόνια. Η ΠΑΕ διαχειρίζεται πλήρως το γήπεδο και παράλληλα μπορεί να λάβει και κρατική επιδότηση για την κατασκευή ή τη συντήρηση του έργου. Στο προτεινόμενο μνημόνιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ωστόσο, υπάρχει ένας όρος που η ΠΑΕ χαρακτηρίζει παράλογο! Τα 49 χρόνια παραχώρησης θα μειώνονται, αν η εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που θα δημιουργήσει ο Σαββίδης εξασφαλίσει κρατική επιδότηση για το έργο.

Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη βοήθεια εξασφαλίσει η ΠΑΕ από το κράτος, τόσο λιγότερο χρόνο θα έχει στη διάθεσή της το γήπεδο. Παράλληλα, τα τετραγωνικά μέτρα που θα παραχωρηθούν στον ΑΣ θα αυξάνονται αναλογικά! Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόκειται για πρωτοφανή ρύθμιση, που στρέφεται ενάντια στη λογική των μεγάλων αθλητικών έργων στη χώρα, αφού ουσιαστικά τιμωρεί την ΠΑΕ για την εξεύρεση κρατικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις απαιτήσεις του ΑΣ.

Το - τροποποιημένο - μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα φέρνει στην επιφάνεια και τους... τρελούς χρηματοδοτικούς όρους που θέτει ο ΑΣ ΠΑΟΚ για την ΠΑΕ. Στο μνημόνιο, ζητά από την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), που θα δημιουργήσει ο Ιβάν Σαββίδης για τη Νέα Τούμπα, να έχει δεσμευμένο όλο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου σε λογαριασμό πριν καν υπογραφεί η σύμβαση. Παράλληλα, απαιτείται επιπλέον εγγυητική για το ίδιο ποσό και, ταυτόχρονα, η ΠΑΕ θα πρέπει να δώσει μια τρίτη εγγυητική, επίσης για το 100% του προϋπολογισμού, ως… «μπόνους».

Υπάρχουν δεδομένα και άλλοι όροι που «προκαλούν» την κοινή λογική καθώς η επισύναψη της συμφωνίας των δύο πλευρών θα βαραίνει με ποινικές ρήτρες μόνο την ΠΑΕ. Ο Ερασιτέχνης, για παράδειγμα, ζητά ποινική ρήτρα 10 εκατ. ευρώ αν ο Ιβάν Σαββίδης παραβεί κάποιον όρο, κάτι απόλυτα λογικό και θεμιτό, όμως την ίδια ώρα δεν προβλέπεται καμία ποινική ρήτρα για την πλευρά του ΑΣ σε περίπτωση δικής του παράβασης. Όροι που αφορούν τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως από την ΠΑΕ, με αύξηση 10% κάθε χρόνο από το 2028, δηλαδή ακόμα και την περίοδο που η Τούμπα θα είναι υπό κατασκευή. Μετά τη Νέα Τούμπα, το ποσό ανεβαίνει σε τουλάχιστον 4,5 εκατ. € τον χρόνο, ζητώντας ο Ερασιτέχνης και λειτουργικά έξοδα (τηλέφωνα, κοινόχρηστα των γραφείων του ΑΣ).

Η υπόθεση είναι πλέον ανοιχτή και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση, το χρονοδιάγραμμα για τη Νέα Τούμπα κινδυνεύει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον ενός έργου που προβάλλεται ως «εμβληματικό» όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιθέτως, τώρα μόλις αρχίζει...