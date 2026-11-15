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Η Βαλένθια νίκησε την Λέιμα Κορούνια στην έδρα της με επιθετικό κρεσέντο (111-97) και έκανε το 6-2 στην φετινή Liga Endesa.

Με πρωταγωνιστή τον Αρμόνι Μπρουκς, η Βαλένθια (6-2) φιλοδώρισε με 111 πόντους την Λέιμα Κορούνια (3-5) στην Roig Arena και την κράτησε στα πιο χαμηλά στρώματα της φετινής Liga Endesa.

Ο Μπρουκς είχε 25 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς με 15 πόντους και 6 ασίστ. Για τους ηττημένους, ο Πατσέκο πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Κοντίτ έφτασε τους 18 με 4 ριμπάουντ.

Ο επόμενος αγώνας της Βαλένθια στην EuroLeague είναι την Τρίτη (17/11, 21:45) απέναντι στην Παρτίζαν, στα πλαίσια της 12ης αγωνστικής.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 63-48, 90-72, 111-97

Τα στατιστικά του αγώνα