Στα σκοινιά ο Λιόλιος - Τον καλεί η ΕΕΑ με κίνδυνο να κηρυχθεί «έκπτωτος», εξετάζει την υπόθεση ο Αθλητικός Εισαγγελέας

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και Αθλητικός Εισαγγελέας ασχολούνται με τις καταγγελίες εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ.

Στα σκοινιά ο κύριος Ευάγγελος από παντού και σε θέση κατηγορουμένου στις υποθέσεις...

Η αρχή έγινε με τη Βουλή όπου το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επερώτηση για τα σκάνδαλα του προέδρου της ΕΟΚ Ευάγγελου Λιόλιου ενώ και το Μαρούσι έχει καταθέσει καταγγελία σε ΔΟΕ, FIBA, Euroleague και έχει απευθύνει μάλιστα, κάλεσμα σε όλες τις ΚΑΕ να συστρατευθούν στη μάχη κατά των «αφεντικών»!

Έπεται και συνέχεια όμως…

Τα απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ έχουν ενεργοποιήσει τις ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με το dikisports.blοgspot.com τη… σκυτάλη παίρνουν τόσο ο Αθλητικός Εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος αλλά και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο πρώτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα εξετάζει την υπόθεση, διενεργώντας προκαταρκτική για να διαπιστώσει αν προκύπτουν ζητήματα διαφθοράς και αδιαφάνειας.

Όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, καλεί την Πέμπτη τους εκπροσώπους του Αμαρουσίου και του Προμηθέα για να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας των Πατρών αφού ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι σύμφωνα με τις καταγγελίες ο εν κρυπτώ ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κινδυνεύει με έκπτωση από το αξίωμα του ο πρόεδρος της ΕΟΚ ενώ κινδυνεύει και η ομάδα των Πατρών.

Με την ΕΟΚ βέβαια ασχολείται μέχρι και ο Άρειος Πάγος σχετικά με τη διαμάχη που έχει προκύψει με 21 παλιούς εργαζόμενους της Ομοσπονδίας.

Όλα αυτά μετά τις καταγγελίες του Μιχάλη Δημητρακόπουλου πριν από ένα μήνα.