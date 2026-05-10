Παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο ΝΒΑ ο Κερ

Ο Στιβ Κερ θα συνεχίσει για ακόμα δύο χρόνια στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο ΝΒΑ.

Μπορεί η φετινή σεζόν να ήταν απογοητευτική για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ωστόσο οι «Πολεμιστές» από την πρώτη στιγμή είχαν ξεκαθαρίσει πως ήθελαν να συνεχίσουν με τον Στιβ Κερ στον πάγκο.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και έτσι θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως ο Κερ θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο ΝΒΑ με το νέο του συμβόλαιο.