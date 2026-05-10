Παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο ΝΒΑ ο Κερ

Μπορεί η φετινή σεζόν να ήταν απογοητευτική για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ωστόσο οι «Πολεμιστές» από την πρώτη στιγμή είχαν ξεκαθαρίσει πως ήθελαν να συνεχίσουν με τον Στιβ Κερ στον πάγκο.
Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και έτσι θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τα επόμενα δύο χρόνια.
Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως ο Κερ θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο ΝΒΑ με το νέο του συμβόλαιο.
The new deal will keep Steve Kerr as the highest paid coach in the NBA annually, sources tell ESPN. https://t.co/iKX8Rbl1T9— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2026