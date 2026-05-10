Για τρία ακόμα χρόνια στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Κλαρκ (pic)

Ο Τζίμι Κλαρκ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ο Τζίμι θα συνεχίσει με νέο συμβόλαιο» ανέφερε ο Όντεντ Κάτας μετά την επέκταση.

Από την πλευρά του, ο παίκτης δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους ιδιοκτήτες, την διοίκηση, τους προπονητές και σε ολόκληρη την ομάδα που πίστεψαν σε εμένα από την πρώτη μέρα που ήρθα. Αυτή η σεζόν με βοηθάει να εξελιχθώ ως παίκτης και ως άνθρωπος. Είμαι ενθουσιασμένος και πεινασμένος να συνεχίσω να βελτιώνομαι τα επόμενα τρία χρόνια. Το να παίζω μπροστά τους οπαδούς της Μακάμπι είναι κάτι ξεχωριστό κάθε βράδυ. Η ενέργεια, το πάθος και η υποστήριξη είναι τα πάντα για εμένα. Είμαι περήφανος που θα συνεχίσω το ταξίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανυπομονώ για όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο Αμερικανός φέτος στην Euroleague αγωνίστηκε σε 37 ματς, ξεκίνησε βασικός στα 24, και σε 19:43 στο παρκέ είχε 9,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 8,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.