«Μυθικός» Κάνινγκχαμ: Στην ίδια λίστα με Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Λεμπρόν Τζέιμς

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ στο Game 2 των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς «έγραψε» τη δική του ιστορία.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς κατάφεραν να κερδίσουν με 116-109 τους Ντιτρόιτ Πίστονς και να μειώσουν την σειρά σε 2-1.

Ωστόσο, το Game 2 της σειράς είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία λόγω της εμφάνισης του Κέιντ Κάνινγκχαμ. Πιο συγκεκριμένα, ο αστέρας των Πίστονς τελείωσε τον συγκεκριμένο αγώνα με 24 πόντους και μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα.

Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στο ΝΒΑ που μετράει 20+ πόντους στα πρώτα 15 παιχνίδια play-off της καριέρας του. Οι μόνοι που το έχουν καταφέρει είναι οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.