Βαλένθια ενόψει Game 5: Ζητά αναβολή του ματς με την Μπασκόνια - «Αν δεν γίνει θα παίξουμε με εφήβους»

O Διευθύνων σύμβουλος της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ μίλησε σε Ισπανικό ραδιόφωνο σημειώνοντας πως οι «νυχτερίδες» θα ζητήσουν αναβολή της αναμέτρησης με την Μπασκόνια ενόψει του Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/5)

Απόλυτη προτεραιότητα στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό δίνει η Βαλένθια. O Διευθύνων σύμβουλος της Ισπανικής ομάδας, Ενρίκ Καρμπονέλ μίλησε στο ράδιοφωνο COPE και σημείωσε ότι η Βαλένθια είναι σε συνεννόηση με την ACB προκειμένου να μετατεθεί ο αγώνα με την Μπασκόνια, αρχικά που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 10 Μαΐου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου επιβεβαίωσε ότι υπόλοιπη προτεραιότητα της ομάδας είναι η Euroleague. Σημείωσε, μάλιστα, ότι ο αγώνας δεν μπορεί να αλλάξει ημερομηνία, τότε η Βαλένθια θα παραταχθεί με ομάδα εφήβων. «Αν δεν μπορούν να αλλάξουν τον αγώνα, θα παίξουμε με την ομάδα U23», απάντησε το στέλεχος της ισπανικής ομάδας.

«Είναι φυσιολογικό η Βαλένθια να μην παρατάξει όλους τους παίκτες της πρώτης ομάδας για αυτόν τον αγώνα, επειδή είναι προφανές ότι ο αγώνας της Τετάρτης είναι πολύ σημαντικός Ο σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με την ACB για να δει αν υπάρχει η επιλογή να μετατεθεί ένας ή και οι δύο αγώνες». Την Πέμπτη, την επόμενη μέρα του καθοριστικού αγώνα της Euroleague, η Βαλένθια είναι προγραμματισμένο να παίξει κόντρα στη Σαραγόσα.

Ο Καρμπονέλ συνέκρινε την κατάσταση της ομάδας του με αυτή του Παναθηναϊκού. «Κοιτάζοντας τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε το περασμένο Σαββατοκύριακο και δεν παίζει ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο στόχος είναι «να προσεγγίσουμε τόσο την Liga Endesa όσο και την EuroLeague με αυτοπεποίθηση».