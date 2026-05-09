Μασιούλις: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι στη Φενέρμπαχτσε...»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε με λόγια καρδιάς για τη Φενέρμπαχτσε και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τον αποκλεισμό της Ζαλγκίρις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λιθουανός προπονητής:

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στη Φενέρμπαχτσε για τη νίκη και καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι μαζί τους και θα τους υποστηρίζω. Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι με τη σωστή αμυντική νοοτροπία. Στα δύο πρώτα δεκάλεπτα δεν παίξαμε καλή άμυνα, παρότι βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην άμυνα. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες μου — πάλεψαν σαν τρελοί όλη τη σεζόν. Ευχαριστώ και τους φιλάθλους».

Για το πώς βίωσε τη «μάχη» με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τη Φενέρμπαχτσε: «Δεν ήταν εύκολο, για να είμαι ειλικρινής. Ο καλύτερός μου φίλος προπονεί εκεί και έχω πολλούς καλούς φίλους και στην άλλη πλευρά. Υπήρχαν πολλά ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι κάνουμε απλώς τη δουλειά μας».

Για την προσπάθεια των παικτών του σε όλη τη σειρά: «Είναι μια σκληρή ήττα για εμάς, αλλά όπως είπα ήδη, πάλεψαν για τα πάντα. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο από αυτούς».