Το πανόραμα των play-offs: Έστειλε σε Game 5 την σειρά η Βαλένθια, πήρε την πρόκριση η Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ πήρε τη νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις Κάουνας και την πρόκριση στο Final-Four, ενώ η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια θα κριθεί στην «Roig Arena».

Η Φενερμπαχτσέ πήρε το «διπλό» ενάντια στην Ζαλγκίρις Κάουνας με 94-90, έκανε το 3-1 στην σειρά και έτσι πήρε την πρόκριση στο Final-Four.

Από την άλλη, η Βαλένθια κέρδισε με 89-86 τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι η σειρά θα οδηγηθεί σε Game 5 και όλα θα κριθούν στην «Roig Arena».

Το πανόραμα των play-offs:

Ολυμπιακός - Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 13/5, 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87



Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 90-94

FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια / Παναθηναϊκός (22/5, 21:00)