Το πανόραμα των play-offs: Έστειλε σε Game 5 την σειρά η Βαλένθια, πήρε την πρόκριση η Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ πήρε το «διπλό» ενάντια στην Ζαλγκίρις Κάουνας με 94-90, έκανε το 3-1 στην σειρά και έτσι πήρε την πρόκριση στο Final-Four.
Από την άλλη, η Βαλένθια κέρδισε με 89-86 τον Παναθηναϊκό AKTOR και έτσι η σειρά θα οδηγηθεί σε Game 5 και όλα θα κριθούν στην «Roig Arena».
Το πανόραμα των play-offs:
Ολυμπιακός - Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 13/5, 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78
Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 90-94
FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια / Παναθηναϊκός (22/5, 21:00)