«Στο στόχαστρο της Ντουμπάι BC ο Πάμπλο Λάσο»

Η Ντουμπάι μετά την απομάκρυνση του Γιούριτσα Γκόλεματς από τον πάγκο της πριν από λίγο καιρό καθώς δεν κατάφερε να μπει στα play-in της Euroleague, έδωσε τα ηνία στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς μέχρι το τέλος της σεζόν.
Την νέα αγωνιστική περίοδο, η ομάδα από τα ΗΑΕ θέλει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο, και έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Πάμπλο Λάσο, ο οποίος βρίσκεται στην Αναντολού Εφές, ενώ ταυτόχρονα «κοιτάζει» και την περίπτωση του επίσης Ισπανού, Τσους Ματέο.
Dubai are showing SERIOUS intent for next season 🔥— Basketball Sphere (@BSphere_) May 7, 2026
They’re really set on bringing in a Spanish coach, with Pablo Laso and Chus Mateo as the two main names 👀#EuroLeague pic.twitter.com/xgCKk74ER6