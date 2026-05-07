«Στο στόχαστρο της Ντουμπάι BC ο Πάμπλο Λάσο»

Στο στόχαστρο της Ντουμπάι BC για το ερχόμενο καλοκαίρι βρίσκεται ο Πάμπλο Λάσο σύμφωνα με το «Basketball Sphere», ενώ η αραβική ομάδα «κοιτάζει» και την περίπτωση του Τσους Ματέο.

Η Ντουμπάι μετά την απομάκρυνση του Γιούριτσα Γκόλεματς από τον πάγκο της πριν από λίγο καιρό καθώς δεν κατάφερε να μπει στα play-in της Euroleague, έδωσε τα ηνία στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Την νέα αγωνιστική περίοδο, η ομάδα από τα ΗΑΕ θέλει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο, και έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Πάμπλο Λάσο, ο οποίος βρίσκεται στην Αναντολού Εφές, ενώ ταυτόχρονα «κοιτάζει» και την περίπτωση του επίσης Ισπανού, Τσους Ματέο.