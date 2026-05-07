Τέιλορ: «Δεν υπάρχει τοξικότητα αλλά καλό μπάσκετ, μας αρέσει που γίνεται... φασαρία»

Ο Κάμερον Τέιλορ μιλώντας για την σειρά των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια δεν αποδέχθηκε τον όρο «τοξικότητα», τονίζοντας ότι οι δύο ομάδες παίζουν καλό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό: «Γι' αυτό όμως ήμασταν προετοιμασμένοι. Ερχόμαστε στην Αθήνα και τους χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να προκριθούν στο Final Four. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Τοξικότητα; Όχι, αυτό είναι καλό παιχνίδι. Ειδικά στα δύο πρώτα παιχνίδια. Οι διαιτητές δεν σφύριζαν πολλά φάουλ. Μας άφησαν να παίξουμε.

Έχασαν πολλές αποφάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, δεν υπάρχει προσποίηση. Δεν υπάρχει προσποίηση από εμάς. Αυτό είναι απλά, ξέρεις, σκληρό και καλό μπάσκετ playoff. Και αυτό είναι κάτι που σέβεσαι ως παίκτης. Αλλά τοξικό; Όχι, αυτό είναι καλό μπάσκετ.

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ: «Το λατρεύουμε. Γι' αυτό παίζουμε. Δεν υπάρχει κανείς στην ομάδα μας που να υποχωρεί. Το απολαμβάνουμε. Νομίζω ότι μας δίνει ώθηση. Λατρεύουμε το κοινό. Μας αρέσει, ξέρεις, που γίνεται φασαρία. Ως παίκτης, γι' αυτό παίζεις. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και, ξέρεις, δεν θέλαμε να πεθάνουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον 4ο αγώνα. Τόσο απλό».

Για την ένταση ανάμεσα σε Μαρτίνεθ και Αταμάν: «Ο Πέδρο και ο Αταμάν ξέρουν τι διακυβεύεται. Είναι δύο αντίπαλοι και θα δώσουν τα πάντα στο γήπεδο, ακριβώς όπως και οι παίκτες τους».