Μπούτσκος: «Δείξαμε τον χαρακτήρα μας, παίζουμε κάθε τρεις μέρες must-win παιχνίδια»

Για εμφάνιση χαρακτήρα έκανε λόγο Παντελής Μπούτσκος μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι με 72-77 και την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League, υπογραμμίζοντας το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Αρχικά, συγχαρητήρια στο Περιστέρι για την εξαιρετική χρονιά που έκανε. Η ομάδα μας παίζει ασταμάτητα, τις τελευταίες 45 μέρες δώσαμε 14 παιχνίδια. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Ειδικά στον ελληνικό κορμό, που πάντα δημιουργεί ένα φανταστικό κλίμα στα αποδυτήρια.

Συγχαρητήρια και στο προπονητικό επιτελείο, δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε να διαχειριστούμε τους τραυματίες, αλλά είμαστε στα ημιτελικά. Το αξίζαμε γιατί τους τελευταίους δύο μήνες, παίζουμε κάθε τρεις μέρες must-win παιχνίδι και δείχνουμε τον χαρακτήρα μας στο γήπεδο. Συγχαρητήρια σε όλους».