«Προς την Ντουμπάι BC ο Μπλοσομγκέιμ»!

Στον δρόμο για τη μετακίνησή του στην Ντουμπάι BC φαίνεται πως είναι ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ!

Το όνομά του έπαιξε ως βασικό μεταγραφικό στόχο για τον Ολυμπιακό ενόψει καλοκαιριού, όμως όπως αναφέρει το «basketnews», ο Αμερικανός άσος είναι μία ανάσα από τη συμφωνία με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το μόνο σίγουρο ήταν πως ο Μπλοσομγκέιμ δεν θα συνέχιζε στη Μονακό, όπως σχεδόν και όλοι οι παίκτες της μετά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί πολύ ζεστά για τον παίκτη και τον είχε ψηλά στη λίστα του ως bak up του Σάσα Βεζένκοφ, με τον Μπλοσομγκέιμ, όπως όλα δείχνουν, όμως να ρίχνει άκυρο στους «ερυθρόλευκους» και να συμφωνεί μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την Ντουμπάι BC.

Mάλιστα τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 32χρονος άσος θα εισπράξει 3,3 εκατ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός άσος διανύει εξαιρετική σεζόν με τη γαλλική ομάδα, ιδιαίτερα από την στιγμή που αποχώρησε ο Βασίλης Σπανούλης από τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μετρώντας στην Euroleague 9,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ μέσο όρο.