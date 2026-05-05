Το κύμα φυγής συνεχίζεται: «Στο NCAA δύο "αστέρια" της Μπαρτσελόνα»

Το κύμα αποχωρήσεων από την Ευρώπη για το NCAA συνεχίζεται, με την Μπαρτσελόνα να χάνει δύο από τα «αστέρια» της.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, οι Σαγιόν Κεϊτά και Ζοακίμ Μπουμτζέ-Μπουμτζέ θα αφήσουν τους Καταλανούς και θα μετακομίσουν στο NCAA και στο Πανεπιστήμιο του Νορθ Καλολάινα και του Ντιουκ αντίστοιχα.

Έτσι οι δύο παίκτες θα προστεθούν στη λίστα που πρόσφατα μπήκαν και οι Κουίν Έλις της Αρμάνι και Σαλιού Νιανγκ της Βίρτους, με το κύμα αποχωρήσεων από την Ευρώπη να συνεχίζεται.

Μάλιστα η Μπαρτσελόνα είναι από τις ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις μετακινήσεις παικτών στο NCAA, αφού έχει ήδη χάσει τους Κασπάρας Γιακουτσιόνις, που πλέον αγωνίζεται στους Χιτ, αλλά και τον Ντέιμ Σαρ που βρίσκεται επίσης στο Ντιουκ.