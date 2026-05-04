«Η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ»

Όπως αναφέρει ο Ντογκουγκάν Γιλντιρίμ, η Φενέρ έχει ξεκινήσει ήδη το πλάνο ενίσχυσης για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή της Μονακό.
Ο Κεβάριους Χέιζ την φετινή σεζόν με την φανέλα των Μονεγάσκων, τη φετινή σεζόν σημείωσε 6.2 πόντους και 3.4 ριμπάουντ στην EuroLeague, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα κατέγραψε 7.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.
🚨Fenerbahçe Beko, Kevarrius Hayes ile gelecek sezon için el sıkıştı. pic.twitter.com/0tY4226gUK— Doğukan Yıldırım (@dogukannyildirm) May 4, 2026