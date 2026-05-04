Σύμφωνα με ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου, η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Ντογκουγκάν Γιλντιρίμ, η Φενέρ έχει ξεκινήσει ήδη το πλάνο ενίσχυσης για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή της Μονακό.

Ο Κεβάριους Χέιζ την φετινή σεζόν με την φανέλα των Μονεγάσκων, τη φετινή σεζόν σημείωσε 6.2 πόντους και 3.4 ριμπάουντ στην EuroLeague, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα κατέγραψε 7.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.