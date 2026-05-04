Πρωτιά για τον Χάρντεν: Ο μοναδικός με 6 παρουσίες σε Game 7 στα πλέι οφ

Ιστορική ήταν η αναμέτρηση των Καβαλίερς κόντρα στους Ράπτορς, με τον Χάρντεν να απολαμβάνει πλέον την πρωτιά σε παρουσίες σε Game 7 σε πλέι οφ.
Ο 36χρονος άσος πλέον μετράει 6 παρουσίες σε 7ο παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση των πλέι οφ, κάτι που έχει καταφέρει με ισάριθμες διαφορετικές ομάδες μάλιστα.
Ο Χάρντεν ξεπέρασε τους Τζορτζ Χιλ, Τζο Τζόνσον και Σαμ Κασέλ, που μετράνε 5 συμμετοχές σε Game 7 των πλέι οφ και πλέον απολαμβάνει την πρωτιά στην σχετική λίστα.
Top 3:— Crazy Stats (@NBAcrazystats) May 3, 2026
James Harden - 6 (Thunder, Rockets, Nets, Sixers, Clippers, and Cavaliers)
George Hill - 5 (Pacers, Jazz, Cavaliers, Sixers, and Bucks)
Joe Johnson - 5 (Hawks, Nets, Heat, Jazz, and Rockets)
Sam Cassell - 5 (Rockets, Bucks, Timberwolves, Clippers, and Celtics) https://t.co/3D6W8Qli3F