Πρωτιά για τον Χάρντεν: Ο μοναδικός με 6 παρουσίες σε Game 7 στα πλέι οφ

Ο Τζέιμς Χάρντεν έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ αφού έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα Game 7 στα πλέι οφ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου!

Ιστορική ήταν η αναμέτρηση των Καβαλίερς κόντρα στους Ράπτορς, με τον Χάρντεν να απολαμβάνει πλέον την πρωτιά σε παρουσίες σε Game 7 σε πλέι οφ.

Ο 36χρονος άσος πλέον μετράει 6 παρουσίες σε 7ο παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση των πλέι οφ, κάτι που έχει καταφέρει με ισάριθμες διαφορετικές ομάδες μάλιστα.

Ο Χάρντεν ξεπέρασε τους Τζορτζ Χιλ, Τζο Τζόνσον και Σαμ Κασέλ, που μετράνε 5 συμμετοχές σε Game 7 των πλέι οφ και πλέον απολαμβάνει την πρωτιά στην σχετική λίστα.