Ναβάρο: «Λόγω του physicality και της εμπειρίας του Σάκοτα η ΑΕΚ είναι καλύτερη από την Μάλαγα»

Ο Ίμπον Ναβάρο προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του Final-Four του BCL και αναφέρθηκε στην ΑΕΚ.

Η Μάλαγα ετοιμάζεται για το Final-Four του Basketball Champions League και έχει μπορστά της την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην Ένωση και στάθηκε στο physicality αλλά και στην εμπειρία του Ντράγκαν Σάκοτα.

Χαρακτηριστικά είπε στο «La Opinion de Malaga»:

Για το αν τον εξέπληξε η πρόκριση της ΑΕΚ: «Σε κάποιο βαθμό. Νομίζω ότι οι τραυματισμοί των Τόμιτς και Μπιργκάντερ επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον αγώνα των play-offs. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί αν ήταν διαθέσιμοι. Αυτή είναι απλώς μπασκετική μυθοπλασία. Αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι ο Τόμιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι της Μπανταλόνα».

Για το ποια version της ομάδας του αναμένεται να παραταχθεί στην Μπανταλόνα: «Προφανώς, θα ήθελα να δω αυτήν που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Αλλά είναι σαφές ότι η ασυνέπεια είναι μια από τις αδυναμίες αυτού του γκρουπ, η οποία γίνεται πιο αισθητή όταν παίζουμε μακριά από το στάδιο Martin Carpena».

Για την ΑΕΚ: «Είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο physicality. Η σωστή ανάθεση γκαρντ εναντίον πολύ δύσκολων παικτών στο μαρκάρισμα, όπως οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ, θα είναι σημαντική για εμάς. Ο αμυντικός έλεγχος του Νάναλι σε κομβικές στιγμές του αγώνα θα είναι επίσης κρίσιμος. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ».

Για το στοιχείο που κάνει καλύτερη την ΑΕΚ από την Μάλαγα: «Το physicality και η εμπειρία του προπονητή τους».