NBA playoffs: Tα ζευγάρια στα ημιτελικά Ανατολής και Δύσης

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των playoffs του ΝΒΑ, με τις εκπλήξεις να μην λείπουν, αφού οι Φιλαδέλφεια 76ερς απέκλεισαν τους Μπόστον Σέλτικς.

Πλέον έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αναφορικά με τους ημιτελικούς των περιφερειών και η μάχη για τους NBA Finals, πλέον θα φουντώσει για τα καλά, με τα μεγάλα φαβορί να συνεχίζουν.

Στην ανατολική περιφέρεια οι Ντιτρόιτ Πίστονς θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, στο πιο δυνατό ζευγάρι, ενώ στην Δύση οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στα ημιτελικά των περιφερειών

Ανατολή

Ντιτρόιτ Πίστονς - Κλίβελαντ Καβαλίερς

Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς

Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Λος Άντζελες Λέικερς

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Οι σειρές κρίνονται στις τέσσερις νίκες, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να οδηγηθούν ακόμη και σε Game 7, ενώ οι νικητές θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στους τελικούς των περιφερειών.