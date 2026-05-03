Η Μπαρτσελόνα ήταν «καυτή» απέναντι στην Γκραν Κανάρια και πήρε την νίκη με 91-69 στην έδρα της για την 29η αγωνιστική της ACB.

Η Μπάρτσα μπήκε δυνατά στο παρκέ και προηγήθηκε με 9-2 στο ξεκίνημα, όμως οι φιλοξενούμενοι με ένα επιμέρους 14-4, πέρασαν μπροστά με 13-16. Οι «Μπλαουγκράνα» τελείωσαν προηγούμενοι την περίοδο με 29-20. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πάτησε το γκάζι και ξέφυγε με 36-22, κλείνοντας το ημίχρονο στο +14 (48-34).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα ήταν υπερηχητική, παίρνοντας αέρα με +24 (65-41), με την Γκραν Κανάρια να ρίχνει την διαφορά κάτω από τους 20 (65-46), στο τέλος. Στην τέταρτη περίοδο και με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί, η Μπάρτσα πήρε ξανά προβάδισμα με +24 (78-54), και εν τέλει έφτασε στην εύκολη νίκη (91-69).

Οι Κέβιν Πάντερ (23π.), Τόκο Σενγκέλια (14π.) και Γιουσούφα Φαλ (17π.) ξεχώρισαν για την Μπαρτσελόνα. Για την Γκραν Κανάρια, οι Κάσιους Ρόμπερτσον (14π.) και Τσιμέζι Μέτου (10π.) έκαναν την διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 48-34, 65-46, 91-69

