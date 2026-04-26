Τρομερός Χάρπερ: Μπήκε σε ξεχωριστή λίστα μόνο με τον Μπράιαντ μπροστά του

Ο Ντίλαν Χάρπερ έκανε μία τρομερή εμφάνιση στο ματς των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα έχοντας μόνο τον Κόμπε Μπράιαντ μπροστά του.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (120-108) και έτσι έκαναν το 2-1 στην σειρά τους.

Ο Ντίλαν Χάρπερ κατάφερε να ξεχωρίσει στον αγώνα, καθώς από τον πάγκο πέτυχε 27 πόντους. Έτσι, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 20+ πόντους στα play-offs από τον πάγκο σε ηλικία 20 ετών.

Στην σχετική λίστα έχει μπροστά του μόνο τον Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος είχε πετύχει 22 πόντους σε ηλικία 18 ετών και ξανά 22 πόντους σε ηλικία 19 ετών. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο παίκτες το έχουν πετύχει απέναντι στους Μπλέιζερς.