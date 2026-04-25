Το δώρο της Betsson: Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο με τη φανέλα του Άρη! (pics)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του Θανάση απόλαυσαν κάθε στιγμή στο σημερινό παιχνίδι του Άρη Betsson κόντρα στον Πανιώνιο.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα ο «Greek Freak» περικυκλώθηκε από τον κόσμο για ακόμα ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία. Ο ίδιος αντιμετώπισε τους πάντες με χαμόγελο και έλαβε μάλιστα και ένα ξεχωριστό δώρο.

Η Betsson, κεντρικός χορηγός των «κτρινόμαυρων» του έκανε δώρο ένα πορτρέτο με τα τέσσερα αδέρφια Αντετοκούνμπο, να φοράνε όλοι μαζί τη φανέλα της ομάδας.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί ήδη παίκτη του Άρη Betsson, ο Άλεξ ξεκίνησε σε αυτή τη φετινή σεζόν, ενώ οι Γιάννης και Θανάσης πήρανε μια δυνατή γεύση του πως θα ήταν να είναι παίκτες του Άρη Betsson.