Απλά μαθήματα μπασκετικής ιστορίας στον πρόεδρο που βρίσκεται σε πανικό

Σαν τα παιδάκια που τα πιάνουν γεμάτα σοκολάτες στο στόμα, τα ρωτούν γιατί την έφαγαν και εκείνα απαντούν «ο Γιωργάκης φταίει», έτσι και τα επιχειρήματα (τα ποια;) του Βαγγέλη Λιόλιου.

Έχουμε δει διαιτητές να καθορίζουν αγώνες σχολικού πρωταθλήματος. Είδαμε αντιδράσεις από ομάδες για διαιτησίες που έκριναν στόχους. Είδαμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού να διακόπτει το πρωτάθλημα στους τελικούς και να καλεί Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλους σε σύσκεψη.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών – και πολλών άλλων ακόμη, απλά αναφέραμε μερικά… κερασάκια στην τούρτα – η απουσία αντίδρασης από την ΕΟΚ και προσωπικά τον Βαγγέλη Λιόλιο. Το πολύ-πολύ να έκανε κάποια ανάρτηση ο Ντικούδης. Μέχρι εκεί.

Οι αποκαλύψεις Δημητρακόπουλου, μερικά απ’ τα στοιχεία που αποκάλυψε πως έχει για την σχέση Λιόλιου-Προμηθέα και το πώς εμπλέκεται σε όλα αυτά η διαιτησία και όχι μόνο, έφεραν την αντίδραση του προέδρου της ΕΟΚ. Κρατούμενο πρώτο: «Μάσησε». Αισθάνθηκε πως κάτι υπάρχει σοβαρό. Ό,τι κι αν αναφέρει η γραπτή του δήλωση. Ακόμη κι όταν… καιγόταν το μπάσκετ, αυτός ήταν άφαντος. Τώρα εμφανίστηκε, δείχνοντας πολλά και μόνο με την πρεμούρα του να πει κάτι ανούσιο για να φανεί πως κάτι είπε.

Πάμε τώρα στα συμπεράσματα που βγαίνουν απ’ την άθλια και ανιστόρητη δήλωσή του. «Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη».

Πώς φτάσαμε ως εκεί Βαγγέλη Λιόλιο; Εσύ τι ακριβώς έκανες γι’ αυτό; Έφερες επενδυτές; Έπεισες τον Γιαννακόπουλο, τους Αγγελόπουλους, τον Μυστακίδη, τον Σιάο, να επενδύσουν;

Όσο για τις ευρωπαϊκές επιτυχίες, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Εκτός αν κι αυτές τις… καρπώνεσαι, επειδή έτσι γουστάρεις. Θα θέλαμε να μας ενημερώσεις εσύ ή κάποιος απ’ τους πολλούς υποτακτικούς σου, ποια ήταν η συνεισφορά σου στην Euroleague που πήρε ο Παναθηναϊκός το 2024. Ποια η συμβολή σου στα Final-4 της ΑΕΚ στο BCL. Πώς βοήθησες τον ΠΑΟΚ να πάει δύο σερί σεζόν σε ευρωπαϊκό τελικό.

Εδώ ισχύει το με ξένα κόλλυβα κάνεις κηδεία. Στην περίπτωσή σου είναι και σωστό, μόνο που η κηδεία είναι του ίδιου του μπάσκετ.

Το ακόμη καλύτερο είναι η γνωστή μπαρούφα που την άκουσες προφανώς στο ποδόσφαιρο και σου άρεσε. Είπες λοιπόν να την χρησιμοποιήσεις, γιατί δεν είχες τίποτα να πεις για την ουσία. Δηλαδή τη σχέση σου με τον Προμηθέα, την εμπλοκή σου με τη διαιτησία, τη γνώση σου για ορισμούς πριν γίνουν γνωστοί και πολλά ακόμη.

«Κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος».

Σε ποιο ακριβώς παρελθόν αναφέρεσαι; Σε εκείνο που όντως η Ελλάδα είχε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης; Γιατί σήμερα δεν το πλησιάζει καν.

Μήπως αναφέρεσαι στο παρελθόν που ο Ολυμπιακός έπαιρνε back to back Ευρωλίγκες; Σε εκείνο που ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει 6 ευρωπαϊκά; Στους θριάμβους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη; Στο Μαρούσι – μια και αυτό ευθύνεται για τον κρύο ιδρώτα που σε έλουσε – που έπαιζε Ευρωλίγκα;

Πάμε στην Εθνική. Το… μαύρο παρελθόν είναι η κατάκτηση του Eurobasket, ή μήπως η νίκη επί της Dream Team και η 2η θέση στον κόσμο; Ή μήπως η παραγωγική διαδικασία του αθλήματος, όταν και έβγαζε Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά και πολλούς παικταράδες ακόμη, τους οποίους καρπώθηκε η Εθνική αλλά και οι σύλλογοι. Χωρίς να χαρίζονται διαβατήρια μάλιστα.

Βαγγέλη Λιόλιο, καλύτερα όταν κάνεις δήλωση – έστω και γραπτή – φρόντισε να έχεις κάτι να πεις. Όχι μια παράγραφος από αρλούμπες κι άλλη μία από μπαρούφες. Οι οποίες προσβάλουν τους ιδιοκτήτες και την επένδυσή τους, την Εθνική ομάδα και τους θριάμβους της, τους μπασκετικούς μύθους της χώρας που τους «τσουβαλιάζεις» στη λέξη «παρελθόν».

Οποιαδήποτε δήλωσή σου χωρίς αναφορά στον Προμηθέα, χωρίς να μιλάς για διαιτησία και όσα είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είναι το λιγότερο γελοία και παραπλανητική. Το μελάνι της σουπιάς για να ξεφύγει απ’ τη δύσκολη θέση…

Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να υπάρξει και αντίδραση από τις ομάδες που πέρασαν από... χειρουργείο όπως ο ΠΑΟΚ, που σε ματς με τον Προμηθέα οι βολές ήταν 36-17 υπέρ των Πατρινών, αλλά και το παιχνίδι με τον Κολοσσό που η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ εξέδωσε και ανακοίνωση για την διαιτησία.

Αλήθεια η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα πάρει θέση για όσα αποκαλύφθηκαν ότι έγιναν εις βάρος του Δικεφάλου; Θα περάσει έτσι το «αίμα» που έσταξε, θα νομιμοποιήσει την παρανομία με την σιγή της ή θα πάρει ξεκάθαρη θέση -ως οφείλει- κατά του Βαγγέλη Λιόλιου.