Γαπκιάδης: «Της ΤΣΣΚΑ της λείπει η Euroleague, αλλά και της λίγκας της λείπει η ρωσική ομάδα»

Ο assistant coach της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Γιάννης Γαπκιάδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την κατάκτηση του Basket Cup, καθώς και την όλη φετινή σεζόν που διανύει η ομάδα του.

Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του Basket Cup στην Αγία Πετρούπολη: «Ήταν ένα διήμερο έντονο για ‘μας, το οποίο κατέληξε με άλλον έναν τίτλο. Υπήρχαν απαιτήσεις. Συμμετείχαν και ομάδες της Σερβίας, ήταν ενδιαφέρον τουρνουά».

Για τη ζωή στη Ρωσία και τις βλέψεις της ομάδας: «Πραγματικά, δε νιώθω “εγκλωβισμένος”. Το μόνο που μας ταλαιπωρεί είναι οι μετακινήσεις., όπως για παράδειγμα αν χρειαστεί να επιστρέψω Ελλάδα. Της ΤΣΣΚΑ Μόσχας της λείπει η Ευρωλίγκα, αλλά και της Ευρωλίγκας της λείπει η ΤΣΣΚΑ. Είναι καθαρά πολεμικό θέμα, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και τι αντιμετώπιση έχουν. Η ομάδα δουλεύει σε υψηλό επίπεδο και ο κόουτς έχει βάλει γερές βάσεις. Τα θεμέλια είναι δυνατά και η ΤΣΣΚΑ είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Το οικονομικό πρόβλημα και οι πτήσεις το καθιστούν αδύνατο. Ευελπιστούμε να επιστρέψουμε σύντομα».

Για το λειτουργικό επίπεδο της ΤΣΣΚΑ: «Δεν έχουμε το υψηλότερο μπάτζετ που θυμόμαστε παλαιότερα. Τώρα ίσως έχουμε το δεύτερο ή το τρίτο μεγαλύτερο μπάτζετ στη VTB League. Όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε η ομάδα να παραμένει 1η όχι μόνο σε τίτλους αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Με τον κόουτς Πιστιόλη η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει στο ψηλότερο επίπεδο».

Για την τελική ευθεία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη VTB: «Θα είναι απαιτητικά ματς, τα play-offs είναι μια άλλη διαδικασία. Εδώ θα έρθει, για παράδειγμα, η Ούνικς Καζάν και θα χειροκροτηθεί, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο κόσμος. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και ξέρουμε ποιους θα αντιμετωπίσουμε».

Για το τωρινό επίπεδο της VTB League: «Είναι σε υψηλό επίπεδο. Μπορώ να θέσω ότι αυτήν τη σεζόν αντιμετωπίζουμε άλλες πέντε ομάδες όπου, αν δεν δώσεις το 100% σου, θα ηττηθείς χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι ένα επίπεδο πιο κάτω, αλλά το top-6 είναι σε υψηλό επίπεδο και σίγουρα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εμείς έχουμε πέντε ξένους παίκτες, άλλες έχουν έξι. Θεωρούν όλοι ότι είναι ευκαιρία για να τερματίσουν σε ψηλότερη θέση. Δεν έχουμε πολλές ήττες, αλλά αρκετές νίκες που έχουν κριθεί στο φινάλε, στον πόντο. Τα παιχνίδια που νικάμε δεν είναι εύκολα όλα. Στον τελικό του Κυπέλλου βρεθήκαμε στο -11 από την Ούνικς, το ανατρέψαμε και στο τέλος ξέφυγε. Αν βρεθούμε στον τελικό της VTB, θα είναι δύσκολοι αγώνες».

Για την προσωπική του εξέλιξη: «Μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο κόουτς Πιστιόλη. Καθημερινά μαθαίνω καινούργια πράγματα και εξελίσσομαι, με έχει αλλάξει ως προπονητή. Όταν δουλεύεις σε έναν τόσο μεγάλο οργανισμό με ανθρώπους που είναι πιο ψηλά με γνώση, γίνεσαι καλύτερος. Με έχει κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο επίσης. Όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που είναι τόσα χρόνια στον χώρο και έχει δουλέψει με τον Ομπράντοβιτς και τον Ιτούδη, μόνο καλύτερος μπορείς να γίνεις. Ο κύριος Βατούτιν είναι πολύ κοντά στην ομάδα και καταλαβαίνεις ποιο είναι το mentallity της ΤΣΣΚΑ. Ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος, όπως και οι απαιτήσεις του. Ο ίδιος σου ο εαυτός βάζει την πίεση».

Για την ελληνική παροικία των Ελλήνων στη Μόσχα: «Το ελληνικό DNA στην ΤΣΣΚΑ, αλλά και γενικώς στη Μόσχα, είναι τεράστιο. Η αγάπη που έχουν στους Έλληνες είναι τεράστια, δεν το λέω επειδή δουλεύω εδώ. Δε με αντιμετωπίζουν έξω σαν τον άμεσο συνεργάτη του κόουτς Πιστιόλη, αλλά σαν ένα Ελληνόπουλο».

Για τη λατρεία των Ελλήνων προπονητών στο εξωτερικό: «Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Είναι ελληνικό φαινόμενο, θα έλεγα ακόμα και βαλκανικό. Δε μπορούμε να το αλλάξουμε, είναι DNA. Εγώ θα ήθελα να στηρίζουν οι ελληνικές ομάδες τους Έλληνες προπονητές. Είναι θέμα παιδείας, όταν κατεβαίνει επίπεδα δε μπορούμε να έχουμε αυτήν τη νοοτροπία. Στη Ρωσία στηρίζουν τους νέους ανθρώπους, έχουμε άτομο 26 χρονών στο επιτελείο και έχει πάρει τα credits όλων. Είναι το δεξί μας χέρι. Στην Ελλάδα δε θα γινόταν αυτό, θα λέγαμε ότι δεν ξέρει και δεν έχει την εμπειρία. Έχουμε δει άπειρα παραδείγματα στην Ελλάδα να φεύγουν στην πρώτη ήττα, όπως και από την αποθέωση στην πρώτη στραβή να απολύονται. Να τονίσουμε ότι και φέτος είχαμε δέκα προπονητές στην Ευρωλίγκα που αποχώρησαν. Το φαινόμενο είναι έντονο. Είναι θέμα διοίκησης, φιλοσοφίας και νοοτροπίας. Στη Ρωσία θα γίνει δύσκολα αλλαγή προπονητή. Μια διοίκηση πρέπει να αναγνωρίσει την προσπάθεια και την εξέλιξη».