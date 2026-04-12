Η Βαλένθια δεν είχε εύκολο έργο απέναντι στην Μάλαγα, όμως άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων και κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη με 96-89.

Η Μάλαγα υποδέχθηκε την Βαλένθια στο «Palacio de Deportes José María Martín Carpena» για την 26η αγωνιστική της ACB. Οι «Νυχτερίδες» κατάφεραν να αντέξουν στην αντεπίθεση που έκαναν οι γηπεδούχοι στο τέλος και επικράτησαν με 96-89. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-6, ενώ η Μάλαγα «έπεσε» στο 15-11.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Μοντέρο με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 23:18, με τον Μπαντιό να προσθέτει 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 21:35. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ντουάρτε με 22 πόντους και 4 ασίστ σε 19:35, με τον Μπαλτσερόφσκι να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20:53.

Οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην επίθεση με τις άμυνες να… πηγαίνουν περίπατο στο ξεκίνημα του ματς. Η Βαλένθια «ακούμπησε» τους 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, κλείνοντας την περίοδο μπροστά με 23-27. Στην συνέχεια η Μάλαγα κατάφερε να βρει περισσότερες λύσεις στην άμυνα, μπόρεσε να περιορίσει τις «Νυχτερίδες» και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 49-48.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα, βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 10 πόντους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο στο +8 (68-76). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μάλαγα δεν σταμάτησε να παλεύει, στα τελευταία δευτερόλεπτα μετέτρεψε το παιχνίδι σε ντέρμπι (89-93 με 36” για το φινάλε), όμως το and-1 του Μοντέρο στα 29” έβαλε… τέλος στο ματς, με την Βαλένθια να επικρατεί τελικά με 89-96.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 49-48, 68-76, 89-96

Τα στατιστικά του αγώνα.