Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην Μπανταλόνα με τον «εκτελεστή» του Ολυμπιακού (pic)

Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκαν οι «πράσινοι» για να ανταποδώσουν τις ευχαριστίες των Καταλανών που προπονήθηκαν το «T-Center» ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Basketball Champions League (1/4, 19:30).

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο ευχαριστήριο βίντεο της Μπανταλόνα με το νικηφόρο σουτ του Κορνίλιους Τόμπσον στον τελικό της 21ης Απριλίου 1994 με τον Ολυμπιακό στο Τελ Αβίβ. Το στιγμιότυπο της «πράσινης» ανάρτησης είναι από το σημείο που διαμορφώθηκε το τελικό 59-57 και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σήκωσε την ευρωπαϊκή κούπα!