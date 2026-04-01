Ο Παναθηναϊκός απάντησε στην Μπανταλόνα με τον «εκτελεστή» του Ολυμπιακού (pic)

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο ευχαριστήριο βίντεο της Μπανταλόνα με το νικηφόρο σουτ του Κορνίλιους Τόμπσον στον τελικό της 21ης Απριλίου 1994 με τον Ολυμπιακό στο Τελ Αβίβ. Το στιγμιότυπο της «πράσινης» ανάρτησης είναι από το σημείο που διαμορφώθηκε το τελικό 59-57 και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σήκωσε την ευρωπαϊκή κούπα!
It was a pleasure! Always good to host you! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 31, 2026
We thank you too, CHAMPS! 💚
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Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε! ☘️
Εμείς σας ευχαριστούμε, Πρωταθλητές! 💚 https://t.co/SlG5xr9wLU pic.twitter.com/SR8R7LsZqD