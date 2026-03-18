Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Eurocup

Ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών στο Eurocup, με τις τουρκικές ομάδες να έχουν την... τιμητική τους.

Ο ένας ημιτελικός είναι αποκλειστικά τούρκικος, καθώς η Μπεσίκτας θα παίξει κόντρα στην Μπαχτσεσεχιρ, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας και αντίστοιχα στον δεύτερο η Μπούργκ θα αντιμετωπίσει την Τουρκ Τέλεκομ. Υπενθυμίζεται πως η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες σε σειρά δηλαδή best of three (το ίδιο ισχύει και στους τελικούς), με τα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών να ξεκινούν στις 31 Μαρτίου.

Σήμερα η Μπεσίκτας σε αγώνα «θρίλερ» πήρε την πρόκριση επί της Τρέντο με 77-76, ενώ η Τουρκ Τέλεκομ έκανε την έκπληξη, αποκλείοντας τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 90-91 σε ένα δραματικό φινάλε και εκατέρωθεν μεγάλα τρίποντα. Χθες, επίσης σε αμφίρροπα παιχνίδια, η Μπουργκ λύγισε την Τσεντεβίτα με 83-79, όπως και η Μπαχτσέσεχιρ την Κλουζ με 75-72.