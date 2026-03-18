Μπόλντγουιν: «Ο Μπαρτζώκας μου είπε ότι με αγαπάνε για αυτό που έκανα με τον Παναθηναϊκό»

Σε άλλο επίπεδο… συμπλέγματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος πριν το ματς έπιασε τον Μπόλντγουιν, έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα για να μην φανεί στην κάμερα και κάτι του είπε. Μόνο που στο τέλος το αποκάλυψε στο Amerikanos24tv ο Αμερικανός άσος της Φενέρ!

Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε δήλωσε πως ο τεχνικός του Ολυμπιακού του είπε «σε αγαπάμε γι'αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό». Εννοώντας προφανώς το καλάθι-νίκης, που έβαλε ο Αμερικάνος στο πρόσφατο ματς με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center»

Οι δηλώσεις του παίκτης της Φενέρμπαχτσε

«Ο Μπαρτζώκας μου είπε ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε αγαπάνε. Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους πρώτους μου προπονητές εδώ στην Ευρώπη πριν 7 χρόνια. Οπότε είναι πάντα ωραίο να τον βλέπω και να βλέπω την επιτυχία που έχει. Ξέρω ότι όταν μπήκα στην ομάδα και έπαιξα πριν 7 χρόνια ήταν μια καταστροφή, αλλά όταν ήρθε εκείνος όλα άλλαξαν».