Με «δαιμονισμένο» Τέιτουμ πώς να χάσουν οι Σέλτικς

Ο ηγέτης των Μπόστον Σέλτικς επέστρεψε για τα καλά και οδήγησε τους «Κέλτες» στη νίκη επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 111-100.

Ο τραυματισμός του Τζέισον Τέιτουμ στον Αχίλλειο τένοντα στα περσινά playoffs μοιάζει πλέον με κακή ανάμνηση για τον 28χρονο φόργουορντ, που έχει επιστρέψει στα γνωστά στάνταρ απόδοσής του.

Ο Τέιτουμ στην αναμέτρηση με τους Ουίζαρντς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό για τους «Κέλτες», που γίνονται ξανά διεκδικητές του τίτλου.

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, οι Σέλτικς είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρηση και επί της ουσίας «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη από το τρίτο δωδεκάλεπτο, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο.

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