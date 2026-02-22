Μεγάλες αλλαγές από τον Ουόλτερ: Οι Λέικερς... εκτοξεύουν τις τιμές των εισιτηρίων

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Πριν από λίγους μήνες οι Λος Άντζελες Λέικερς αποκτήθηκαν από τον Μαρκ Ουόλτερ και ο νέος ιδιοκτήτης είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.

Ένας οπαδός με εισιτήριο διαρκείας επικοινώνησε με το «ESPN» και έδειξε πως η τιμή στις θέσεις του από 6.192 δολάρια που ήταν τη σεζόν 2025-26, θα φτάσει τα 9.035 δολάρια τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σημειώνεται πως τη σεζόν 2024-25 η τιμή ήταν 5.494 δολάρια.

Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει αύξηση 45,9%, την ίδια ώρα που η περσινή αύξηση «άγγιξε» το 12,7%.

Το email που ενημέρωσε τους οπαδούς για αυτή την αλλαγή αναφέρει:

«Οι Λέικερς είναι θρυλικοί. Οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλές. Κάθε σεζόν έχει ως στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Κάθε σεζόν έχει ως στόχο τον υψηλό ανταγωνισμό και το κορυφαίο μπάσκετ, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την επιτυχία των Χρυσών και Μωβ.

Αυτή η κληρονομιά αριστείας καθορίζει τον τόνο για όλα όσα εκπροσωπούν οι Λέικερς.

Ο Λούκα διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο με όραμα, έλεγχο και αντίκτυπο κάθε βράδυ. Ο Λεμπρόν συνεχίζει να ορίζει τι σημαίνει μακροβιότητα, αριστεία και ηγεσία σε αυτό το πρωτάθλημα. Χρόνο με το χρόνο, το πρότυπο παραμένει το ίδιο. Η δύναμη του Όστιν ως σταρ δεν έχει όρια. Η αφοσίωσή του στο παιχνίδι είναι ασύγκριτη.

Με ένα ρόστερ που ηγείται ο Τζέι Τζέι Ρέντικ με την ελίτ νοοτροπία του στο μπάσκετ, οι Λέικερς μετατρέπουν κάθε αγώνα σε σόου. Αυτό είναι το απόλυτο μπάσκετ. Είναι ο συνδυασμός ταλέντου και ηγεσίας που τοποθετεί τους Λέικερς στην πρώτη γραμμή του αθλητισμού».