Την ατάκα του Οσμάν κρατήστε τη: «Αυτό θα το θυμόμαστε»

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το… ρεζουμέ της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε που στιγματίστηκε από τις αλητείες του Ουέιντ Μπόλντγουιν, την προσπάθεια του Ματίας Λεσόρ να μπει ασπίδα στους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας, αλλά και την προσπάθεια των γνωστών αγνώστων να επιδοθούν στο αγαπημένο τους σπορ. Την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση.

Μια πραγματική ματσάρα έγινε χθες το βράδυ στο Telekom Center Athens με τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, την τελευταία τριετία, να τίθενται αντιμέτωπες και την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης να παίρνει την νίκη στις λεπτομέρειες μετά από ένα πάρα πολύ τυχερό καλάθι του Ουέιντ Μπόλντγουιν στην εκπνοή.

Ένα καλάθι που βεβαίως με το γράμμα του νόμου έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ του παίκτη της Φενέρμπαχτσε, ανάλογο με αυτό που χρεώθηκε λίγο νωρίτερα ο Τζέριαν Γκραντ μπροστά από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Οι διαιτητές, όμως και σε αυτή την περίπτωση προτίμησαν να μη σφυρίξουν αυτό που έγινε και προτίμησαν να αφήσουν το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Γενικά για μία ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα η διαιτησία ήταν από περίεργη έως… ύποπτη. Όποιος μπορεί να καταλάβει τα βασικά του αθλήματος μπορεί και να καταλάβει τι λέμε. Οι υπόλοιποι μπορούν πολύ απλά να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το πέταγμα του αετού, την Καθαρά Δευτέρα που είναι μπροστά μας.

Παρά την ήττα του ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο παιχνίδι του. Έδειξε άλλη πνευματική προσέγγιση στο ματς, ο Εργκίν Αταμάν παρά την δύσκολη και άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται λόγω του πένθους που βιώνει ήταν εξαιρετικός, ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε (και αυτό είναι το σημαντικό), ο Χουάντσο είτε στο “4”, είτε στο “5”, ήταν συγκινητικός, ο Σορτς μπήκε στην εξίσωση, αλλά στο τέλος μια λεπτομέρεια έκανε τη διαφορά υπέρ της ομάδας του Σάρας.

Και κάπου εδώ τελειώνει ο σχολιασμός για μια ήττα σε ένα παιχνίδι regular season.

Πάμε τώρα στα ουσιαστικά τη βραδιάς.

Η EuroLeague δυστυχώς δεν είναι μπασκετική διοργάνωση. Είναι τσίρκο. Αν μια διοργάνωση αυτού του επιπέδου σεβόταν τον εαυτό της και σεβόταν και το ίδιο της το προϊόν, το ίδιο το άθλημα που υποτίθεται ότι υπηρετεί και αγαπάει, τότε κάτι συμπεριφορές τύπου Μπόλντγουιν, Μπαρτζώκα, κλπ, θα τις έκοβε… σύριζα.

Κανονικά ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έπρεπε να έχει φάει γερή καμπάνα για τις άθλιες σκηνές που είδαμε στα κάγκελα του Άμπου Ντάμπι, ενώ από χθες το βράδυ θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία για τον παίκτη της Φενέρ. Τον παίκτη ο οποίος προκαλεί κατά συρροή με τις ντροπιαστικές και άκρως προκλητικές συμπεριφορές του. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι με τη φανέλα της Μακάμπι. Όμως όλα αυτά γίνονται με την ανοχή της διοργανώτριας Αρχής η οποία έχει καταφέρει να αφήνει παίκτες ανεξέλεγκτους, προπονητές στα κάγκελα και διαιτητές να σφυρίζουν ανάλογα με τα προσωπικά τους συμφέροντα και τις ατζέντες τους.

Αυτός ας το βρουν οι ομάδες που υποτίθεται ότι αποτελούν τη Euroleague.

Τα χθεσινά καραγκιοζιλίκια δεν ήταν και τόσο άσχημα για τον Παναθηναϊκό. Η σπίθα που άναψε ο Μπόλντγουιν μπορεί να ήταν και αυτό που έλειπε από την ομάδα του “τριφυλλιού”. Άπαντες είναι στα… κάγκελα από χθες το βράδυ (μεταφορικά ε, όχι κυριολεκτικά, αλλά και κυριολεκτικά να ήταν θα πληρώναν ένα τετραχίλιαρο και θα τελείωνε το πανηγύρι) και άπαντες δεν πρόκειται να το ξεχάσουν αυτό. Άλλωστε αυτό που είπε χθες βράδυ ο Τσέντι Όσμαν είναι όλο το.. ζουμί. Είναι το ρεζουμέ. “Αυτό που έκανε ο Μπόλντγουιν είναι ασέβεια και εμείς θα το θυμόμαστε”.

Πλέον ο Παναθηναϊκός οφείλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Φενέρ. Άλλωστε αν παρουσιαστεί απλά σοβαρός στη συνέχεια του αγωνιστικού προγράμματος έχει την τετράδα στα χέρια του. Όπως όλα δείχνουν με 7 νίκες είναι στην τετράδα, όποτε οι παίκτες του Αταμάν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ποιες είναι οι προτεραιότητες τους. Ειδικά από τη στιγμή που θα ενταχθεί στην ομάδα και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τότε θα μιλάμε για άλλη ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός οφείλει να “καθαρίσει” άνετα και ωραία την αυριανή αναμέτρηση με τον Κολοσσό και μετά να βάλει μπροστά για την μεγάλη εβδομάδα της Κρήτης. Εκεί όπου για κριθεί η πρώτη κούπα της χρονιάς και οι “πράσινοι” έχουν χίλιους και έναν λόγους να κατακτήσουν ΚΑΙ το φετινό Κύπελλο.

ΥΓ1: Μη μπερδεύεστε. Άλλο η δράση και άλλο η αντίδραση. Ο Λεσόρ αντέδρασε για να προστατέψει και να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας. Οπότε μη βάζετε στο ίδιο καζάνι μια αλήτικη και προκλητική συμπεριφορά ενός παίκτη, με την προσπάθεια του Γάλλου σέντερ να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του.

ΥΓ2: Είναι εκπληκτική η προσπάθεια κάποιων να συμψηφίσουν συμπεριφορές γιατί έτσι τους συμφέρει. Σε κανένα πολιτισμένο κόσμο, σε καμία κανονική κοινωνία, σε κανένα αθλητικό πλαίσιο δε μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά ένας προπονητής στα κάγκελα που καθυβρίζει οπαδούς, με έναν παίκτη ο οποίος μπαίνει ασπίδα για τους συμπαίκτες τους. Είπαμε κάποιοι είναι κορυφαίοι στην προπαγάνδα, αλλά ακόμα και αυτή έχει όρια.

ΥΓ3: Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε ένας άνθρωπος στα αποδυτήρια του “τριφυλλιού” που όποτε κάποιος προκαλούσε την ομάδα είτε με πράξεις είτε με λέξεις, έπαιρνε τα δημοσιεύματα και τα κόλλαγε στον τοίχο των αποδυτήριων για να τα βλέπουν όλοι και να τα θυμούνται. Να μην τα ξεχνούν ποτέ. Κάτι ανάλογο έγινε και χθες.

ΥΓ4: Εγώ πάντως έτοιμο τον είδα τον Λεσόρ... Και προφανώς όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από χθες το βράδυ έχει ξεκάθαρο στόχο γιατί κάποιοι δεν κοιμήθηκαν καλά χθες.