«Ανανέωσε με την Μπασκόνια ο Σίμονς»

Ο Κόμπι Σίμονς φέρεται πως θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Μπασκόνια και την νέα χρονιά, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Βάσκους.

Ο Κόμπι Σίμονς θα παραμείνει παίκτης της Μπασκόνια, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την βάσκικη ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι, και για την περίπτωσή του ενδιαφέρθηκαν κι άλλες ομάδες, ωστόσο ο Σίμονς αποφάσισε να συνεχίσει να φορά την φανέλα της Μπασκόνια.

Στην πρώτη του σεζόν στην EuroLeague, ο Κόμπι Σίμονς είχε μέσο όρο 11,1 πόντους, 3 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ στην ΑCB έχει 12,5 πόντους και 2,4 ασίστ, με 40,5% στο τρίποντο.