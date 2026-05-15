Πρώτο βήμα τίτλου για την ΑΕΚ με νίκη στην παράταση

Η ΑΕΚ πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 37-36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών στο χάντμπολ, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πρώτη σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν η εξαιρετική Παϊζίνιο με 10 γκολ, οδηγώντας την ομάδα της στο 1-0 της σειράς.

Πλέον οι «κιτρινόμαυρες» χρειάζονται ακόμη δύο νίκες για να στεφθούν πρωταθλήτριες, ενώ ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να απαντήσει στον δεύτερο τελικό που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πιο δυνατά και να αποκτά γρήγορα προβάδισμα τριών τερμάτων, εκμεταλλευόμενος αμυντικά λάθη της ΑΕΚ. Η «Ένωση» όμως αντέδρασε άμεσα, βελτίωσε την εικόνα της και με πρωταγωνίστριες τις Ζενέλι και Βιτκόφσκα έφερε το ματς στα ίσα. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ για μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, όμως ένα ξέσπασμα των φιλοξενούμενων λίγο πριν την ανάπαυλα έδωσε στον ΠΑΟΚ προβάδισμα 14-16 στο τέλος του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ εμφανίστηκε πιο αποφασισμένη και κατάφερε γρήγορα να ισοφαρίσει. Με καλύτερη άμυνα και περισσότερη ενέργεια στην επίθεση, πέρασε μπροστά και κράτησε το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Η Παϊζίνιο ήταν ασταμάτητη επιθετικά, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Σαμολαδά, Γκονζάλβες και Βιτκόφσκα.

Παρά το προβάδισμα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι και κατάφερε στα τελευταία λεπτά να επιστρέψει, ισοφαρίζοντας σε 30-30 λίγο πριν τη λήξη και στέλνοντας τον τελικό στην παράταση.

Εκεί, το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν γκολ-γκολ, όμως η ΑΕΚ έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Η Κατσίκα και η Σαμολαδά κράτησαν μπροστά την «Ένωση», ενώ η Παϊζίνιο με καθοριστικό τέρμα έκανε το 37-35 λίγο πριν το τέλος. Η Μπαβαρέσκο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κρίσιμο σημείο και «κλείδωσε» τη μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, παρά τη μείωση του ΠΑΟΚ στο τελικό 37-36.

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 1-4, 4-6, 7-8, 9-10, 11-14, 14-16 (ημιχ), 19-17, 21-19, 23-21, 25-23, 28-28, 30-30,