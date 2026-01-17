Τα πλάνα των Λέικερς ενόψει του trade deadline

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να προχωρήσουν σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το trade deadline και έχουν γίνει γνωστά τα πλάνα τους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην αμυντική τους λειτουργία και αναμένεται να προχωρήσουν τουλάχιστον ένα trade μέχρι το tradeline για να αποκτήσουν έναν 3-n-D παίκτη.

Ψηλά στη λίστα των «Λιμνανθρώπων» βρίσκεται ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο οποίος έχει ζητήσει από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να αποχωρήσει. Οι «Πολεμιστές» επιθυμούν μόνο συμβόλαια που λήγουν σε ένα πιθανό deal και από την πλευρά τους οι Λέικερς προσφέρουν τους Τζάρεντ Βαντερμπίλτ και Γκέιμπ Βίνσεντ. Σημειώνεται πως γενικά είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν αυτούς τους δύο παίκτες για τον wing που ζητούν.

Θυμίζουμε πως οι Λέικερς από το καλοκαίρι έχουν στη λίστα τους τον παίκτη του Στιβ Κερ.

Ακόμη, «χρυσό και μωβ» ενδιαφέρον υπάρχει και για τους Χερμπ Τζόουνς και Τρέι Μέρφι, όπως ανέφερε ο Κέβιν Ο'Κόνορ. Βέβαια, αποτελούν πιο δύσκολες υποθέσεις και δεν αποκλείεται να χρειαστούν να συμμετέχουν και άλλες ομάδες για ένα πιθανό trade. Επίσης, υπογραμμίζεται πως οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς υποστηρίζουν ότι δε θα παραχωρήσουν τον πρώτο, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως ζητάνε δύο first-round picks για να πουν το «ναι».

Και για αυτό, την ίδια ώρα, οι Λέικερς θέλουν να δώσουν και το first-round pick του 2032 για πολλαπλά first-round picks. Κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και οι Φοίνιξ Σανς πριν από έναν χρόνο, όταν είχαν δώσει ένα first-round pick του 2031 για χαμηλότερα first-round picks του 2025, του 2027 και του 2029. Αν τα καταφέρουν, αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα picks που θα πάρουν στο μεγάλο trade που θέλουν να πετύχουν.