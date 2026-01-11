Τιμωρία τριών αγωνιστικών του NBA στον Σρέντερ για το επεισόδιο στο ματς με τους Λέικερς!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, στον Ντένις Σρέντερ επιβλήθηκε τιμωρία τριών αγώνων επειδή προσπάθησε να χτυπήσει έναν άλλο παίκτη 40 λεπτά μετά την ήττα των Κινγκς από τους Λέικερς στο Λος Άντζελες στις 28 Δεκεμβρίου.
Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Σρέντερ είχε ξεκινήσει λεκτική αντιπαράθεση με τον Λούκα Ντόντσιτς, όμως δεν έχει γίνει γνωστό αν η επίθεση του Γερμανού αφορά τον Σλοβένο γκαρντ ή άλλον παίκτη των «Λιμνάνθρωπων».
The NBA has suspended Sacramento Kings guard Dennis Schroder for three games for confronting and attempting to strike another player 40 minutes after Kings' loss to the Lakers in Los Angeles on Dec. 28.— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2026