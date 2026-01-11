Τιμωρία τριών αγωνιστικών του NBA στον Σρέντερ για το επεισόδιο στο ματς με τους Λέικερς!

Ο Γερμανός γκαρντ ξέφυγε μετά το τέλος του αγώνα των Σακραμέντο Κινγκς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, με το NBA να του ρίχνει βαριά «καμπάνα».

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, στον Ντένις Σρέντερ επιβλήθηκε τιμωρία τριών αγώνων επειδή προσπάθησε να χτυπήσει έναν άλλο παίκτη 40 λεπτά μετά την ήττα των Κινγκς από τους Λέικερς στο Λος Άντζελες στις 28 Δεκεμβρίου.

Στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Σρέντερ είχε ξεκινήσει λεκτική αντιπαράθεση με τον Λούκα Ντόντσιτς, όμως δεν έχει γίνει γνωστό αν η επίθεση του Γερμανού αφορά τον Σλοβένο γκαρντ ή άλλον παίκτη των «Λιμνάνθρωπων».