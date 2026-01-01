Επίσημος ο δανεισμός του Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι (pics)

Ο Γιάννης Κουζέλογλου θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μαρούσι, αφού ο Παναθηναϊκός AKTOR τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.
Φέτος με τα πράσινα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε 9,9 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 3,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κουζέλογλου, μέχρι το τέλος της περιόδου, με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την παραχώρηση του Γιάννη Κουζέλογλου στο Maroussi CHERY με την μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 1, 2026
#paobcaktor pic.twitter.com/KuACAGIGzk