Φερνάντο για αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Ο Ανγκολέζος άσος μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα ρωτήθηκε για το θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς κι έθεσε μία εντελώς διαφορετική διάσταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Είναι η πρώτη φορά που το ακούω... Έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ήρθα στη Σερβία και την Παρτιζάν. Ήταν πάρα πολύ για μένα πριν, οπότε δεν παρακολουθούσα τι συνέβαινε, είμαι επικεντρωμένος στους παίκτες που είναι εκεί.

«Ο Tαϊρίκ Τζόουνς είναι ένας εξαιρετικός τύπος, είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ και πάντα σήμαινε πολλά για εμάς ως ομάδα. Οπότε, δεν δίνω σημασία σε όλα όσα συμβαίνουν έξω. Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτόν, είναι ο δικός μας τύπος και ό,τι κι αν συμβεί, είναι εκτός ελέγχου μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ».