Όσο το κρατικό χρήμα «ξεφορτώνεται» στο ΣΕΦ, τόσο η κοινωνία θα αηδιάζει με την κυβερνητική σιωπή

Καμία εξήγηση, καμία αναφορά σε τελικούς αριθμούς, μόνο υπογραφές για ποσά που «φεύγουν» καθημερινά από τα κρατικά ταμεία με προορισμό το ΣΕΦ, το οποίο έχει συμφωνηθεί να περάσει στην ΚΑΕ ιδιοκτησίας Αγγελόπουλων.

Η χώρα έχει μπει σε εορταστικούς ρυθμούς. Περιμένοντας τα Χριστούγεννα για να ξεφύγει ο καθένας από τις δυσκολίες και την αγχωτική καθημερινότητα, μέσω των οικογενειακών στιγμών, της χαλάρωσης και της ξεκούρασης. Όπου αυτά τα στοιχεία είναι εφικτά.

Εκεί που δεν υπάρχει κανενός είδους εορταστική διάθεση και χαλάρωση, είναι στη σχέση κυβέρνησης-ΣΕΦ. Το κράτος συνεχίζει ασταμάτητα να υπογράφει και να εγκρίνεις κονδύλια για το κλειστό το οποίο έχει ανακοινωθεί πως συμφωνήθηκε η παραχώρησή του στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Παρ’ όλα αυτά, όχι απλά δεν σταμάτησαν τα κρατικά έξοδα για το Ειρήνης και Φιλίας, όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα κονδύλια, αυξήθηκαν κατακόρυφα κιόλας.

Καθημερινά μιλάμε για αναθέσεις και εγκρίσεις ποσών χιλιάδων ευρώ. Για οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Προκειμένου να πάρει μια Α.Ε. της καλαθοσφαίρισης, ιδιοκτησίας Αγγελόπουλων, ένα έτοιμο κλειστό όπως ακριβώς το θέλει. Η επιβάρυνση εξ ολοκλήρου στους Έλληνες φορολογούμενους.

Το τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν χρειάζεται ανάλυση. Ούτε οι δυσκολίες που περνούν οι περισσότεροι για να σταθούν όρθιοι στις απαιτήσεις της ακρίβειας στα απολύτως απαραίτητα έξοδα. Κάτι που δεν αγγίζει την κυβέρνηση και την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτή ακριβώς την περίοδο βρήκαν για να… εκτοξεύσουν τα έξοδα του κράτους/των φορολογούμενων, για το ΣΕΦ.

Είναι γνωστή η άριστη σχέση που έχουν οι δύο αυτές πλευρές. Η κυβέρνηση με τους Αγγελόπουλους και κατά συνέπεια την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τις… βαλίτσες με ευρώ που χρειάζονται καθημερινά για έξοδα που αφορούν μια Α.Ε. με ιδιοκτήτες ισχυρούς οικονομικά επιχειρηματίες.

Το πλέον προκλητικό για την χώρα την ίδια και όχι απλά τον αθέμιτο ανταγωνισμό στο μπάσκετ ή τον αθλητισμό συνολικά – η ειρωνεία είναι πως αυτό είχαν αναφέρει οι Αγγελόπουλοι 1,5 χρόνο πριν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε το ΟΑΚΑ και πλήρωσε μόνος του τα πάντα – είναι η αδιαφορία εξηγήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο Γιάννης Βρούτσης ανοιχτά είχε δηλώσει πως αν ήθελε ο Ολυμπιακός, μπορούσε να πληρώσει και την οροφή και όποια άλλη εργασία χρειάζεται. Απλά επειδή δε θέλει, το αναλαμβάνει το κράτος με λεφτά φορολογούμενων πολιτών.

Αυτό που δεν είπε ποτέ ο υπουργός αθλητισμού ή οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης, είναι το ποσό που προβλέπεται να ξοδευτεί από τα κρατικά ταμεία για να το… απολαύσει ο μπασκετικός Ολυμπιακός και να το γλιτώσουν οι Αγγελόπουλοι. Για να πληρώσουν παίκτες, προπονητές κι όσα άλλα θέλουν στον σχεδιασμό της ομάδας τους.

Την ώρα που καθημερινά η «Διαύγεια» κοντεύει να… πέσει από τις αναρτήσεις αναθέσεων που αφορούν το ΣΕΦ, η άρνηση της κυβέρνησης να μιλήσει στον πολίτη για το τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως πόσο θα του κοστίσει αυτή η διαδικασία ετοιμασίας ενός γηπέδου για μια ΚΑΕ ιδιοκτησίας κυβερνητικών φίλων, κάνει τους πάντες να σκέφτονται περίεργα. Ύποπτα. Θεωρώντας πως έχουμε μπροστά στα μάτια μας μια ακόμη σκανδαλώδη εύνοια ενός σωματείου και των επιχειρηματιών ιδιοκτητών του. Χωρίς φυσικά να προκύπτει κάποιο κρατικό όφελος απ’ αυτή την αντιμετώπιση, παρά μόνο ζημία για τα κρατικά ταμεία και τις τσέπες των φορολογούμενων.

