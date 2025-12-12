Κι όμως: Το 9-6 του Παναθηναϊκού είναι το καλύτερο ρεκόρ στην τριετία Αταμάν!

Χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του, με γκέλες αλλά και μεγάλες νίκες, ο Παναθηναϊκός είναι στο καλύτερο ρεκόρ νικών της τριετίας, δηλαδή όσο είναι με τον Αταμάν στον πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέτος, παρά την ποιότητα που έχει το ρόστερ του, δεν έχει καταφέρει να θέλξει με την απόδοσή του στο παρκέ. Οι «πράσινοι» έχουν στιγμές στους αγώνες που... κολλάνε επιθετικά, ενώ αμυντικά κάνουν παιδικά λάθη. Έτσι, έχουν οδηγηθεί σε μερικές γκέλες στην Euroleague, καθώς έχουν ηττηθεί σε αγώνες που θεωρητικά ήταν το φαβορί.

Παρ'όλ'αυτά, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 9-6 μετά από 15 αγωνιστικές, και αυτή είναι η καλύτερή του απόδοση με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο! Πρόκειται για το καλύτερο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία στη διοργάνωση, αφού τόσο πέρσι όσο και πρόπερσι είχε ρεκόρ 8-7 μετά από 15 αγωνιστικές.

Τη σεζόν 2023-24 τελείωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 23-11 και στην 2η θέση και τη σεζόν 2024-25 ολοκλήρωσε με ρεκόρ 22-12 και ήταν τρίτος. Μένει να φανεί αν φέτος θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις δύο επιδόσεις.