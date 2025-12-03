Έκπληξη: Τέλος από τους Κλίπερς ο Κρις Πολ!

Παρελθόν από τους Κλίπερς αποτελεί ο Κρις Πολ, με την ομάδα του Λος Άντζελες να ανακοινώνει πως έκοψε τον Αμερικανό άσο.

Τίτλοι τέλους για τον Κρις Πολ στη θητεία του στους Κλίπερς, με την ομάδα του Λος Άντζελες να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κι όλα αυτά στην τελευταία σεζόν στην καριέρα του Κρις Πολ, που επέστρεψε στους Κλίπερς για να κρεμάσει τα παπούτσια του και πλέον να μένει να φανεί ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του.

Αναλυτικά η δήλωση μέλους των Κλίπερς:

«Χωρίζουμε τους δρόμους μας με τον Κρις και δεν θα είναι πλέον στην ομάδα. Θα συνεργαστούμε μαζί του για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο Κρις είναι ένας θρυλικός παίκτης των Κλίπερς με μια ιστορική καριέρα. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κανείς δεν κατηγορεί τον Κρις για την κακή μας απόδοση. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το ρεκόρ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δυσκολευτήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες για την επίδραση που έχει κάνει ο Κρις στον οργανισμό».