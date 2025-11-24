Οι Χοκς αγχώθηκαν αλλά νίκησαν τους Χόρνετς

Οι Ατλάντα Χοκς βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Σάρλοτ Χόρνετς, φτάνοντας σε μια δύσκολη επικράτηση με 113-110.

Οι γηπεδούχοι έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 28-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Χόρνετς με επί μέρους 25-30 έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 53-55.

Οι Χοκς έτρεξαν το δικό τους επί μέρους 39-33 στην τρίτη περίοδο για να πάρουν ξανά τα ηνία του αγώνα (92-88), διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι και την λήξη του αγώνα, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι Χόρνετς.

O Tζέιλεν Τζόνσον με 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον rookie, Κον Κνίπελ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, έχοντας 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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