Σάκοτα: «Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι - Μόνο βοήθεια μπορεί να είναι ο Μπράουν»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πόσο σημαντική ήταν η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι και αναφέρθηκε και την μεταγραφή του Μπράουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Για εμάς στόχος ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είπαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο, ότι έπρεπε να ελέγξουμε τα τρίποντα. Στο τέλος ελέγχαμε το παιχνίδι. Επειδή ξέρουμε πως δεν έχουμε άλλο παιχνίδι μπροστά μας μπορούσαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω συμμετοχή και σε άλλους. Μετά από δύο ήττες είχαμε πίεση να κερδίσουμε και ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Για τον Μπράουν: «Θέλουμε να έχουμε επτά ξένους. Το Μαρούσι δεν παίζει Ευρώπη και έχει επτά ξένους. Πολλές ομάδες έχουν. Χρειαζόμαστε και προπόνηση και πολλά πράγματα. Ένας παίκτης παραπάνω αθλητικός σίγουρα μόνο βοήθεια μπορεί να είναι».