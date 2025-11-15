Το παιχνίδι ανάμεσα στο Μαρούσι και την ΑΕΚ ήταν ντέρμπι για 35 λεπτά, όμως στο τελευταίο πεντάλεπτο η Ένωση βρήκε περισσότερες λύσεις και επικράτησε με 103-82.

Το Μαρούσι υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο κλειστό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι για 35 λεπτά, όμως στο τέλος οι γηπεδούχοι... ξέμειναν από δυνάμεις. Η Ένωση, από την άλλη, βρήκε λύσεις στην επίθεση και έτσι πήρε τελικά το «διπλό» με 103-82. Έτσι, η ΑΕΚ έχει, πλέον, ρεκόρ 5-2, ενώ το Μαρούσι «έπεσε» στο 2-4.

Το δίδυμο των Σίλβα και Μπάρτλεϊ ξεχώρισε για την ΑΕΚ. Ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 33:00, ενώ ο δεύτερος σε 34:57 είχε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Γκρέι με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα (35:01).

Από την άλλη, ο Σαλάς μέτρησε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Μέικον να προσθέτει 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ακόμη, ο Ουίλιαμς ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ. Τέλος, ο Τουλιάτος έκανε πολύ καλό παιχνίδι με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Δυνατό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες, προβάδισμα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ του αγώνα με τους Σίλβα και Μπάρτλεϊ, ενώ ο Ρέινολντς με το πρώτο τρίποντο του ματς μείωσε σε 3-4. Μετά το νέο καλάθι του Μπάρτλεϊ, ο Κινγκ ευστόχησε και αυτός σε τρίποντο και ισοφάρισε σε 6-6. Ο ίδιος αργότερα ξανά με σουτ από τα 6,75μ. έβαλε μπροστά το Μαρούσι (9-7) και με τη βολή από το φάουλ που κέρδισε έκανε το 10-7. Με 5 σερί πόντους ο Σίλβα έβαλε ξανά μπροστά την Ένωση (10-12) και ο Γκρέι κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά στους 5 (15-20). Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα και μπήκαν στην δεύτερη περίοδο μπροστά με 24-28.

Δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα, μπροστά στα αποδυτήρια η Ένωση

Μέικον και Σαλάς μείωσαν στον πόντο (28-29) αλλά η ΑΕΚ με τους Γκρέι, Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας προηγήθηκε με 32-38. Με το τρίποντο του Καλαϊτζάκη οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά ξανά στους τρεις (37-40) και με αυτό του Ρέινολντς ισοφάρισαν σε 40-40. Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Γκρέι έδωσαν προβάδισμα οκτώ πόντων στην ομάδα τους και ο Σαλάς με τρίποντο διαμόρφωσε το 43-48 του ημιχρόνου.

Παρέμεινε ντέρμπι το ματς, σταθερά μπροστά η ΑΕΚ

Μπάρτλεϊ και Σίλβα έφεραν την ΑΕΚ στο +9 (43-52) αλλά με ένα... ξέσπασμα με τους Σαλάς, Κινγκ και Ρέινολντς το Μαρούσι ισοφάρισε σε 52-52. Η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί με 10, με τους Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Κατσίβελη να κάνουν ένα σερί 7-0 (57-67). Ο Μέικον με έμμεσο τρίποντο μείωσε στους επτά και οι Τουλιάτος και Ουίλιαμς έκαναν το 65-69. Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να προηγείται με 71-77.

«Καθάρισε» το ματς στο τέλος η ΑΕΚ

Οι Τουλιάτος και Σαλάς έριξαν γρήγορα τη διαφορά στον πόντο (76-77) αλλά οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι ευστόχησαν σε δύο μεγάλα τρίποντα για το 76-83. Μετά τις βολές του Τουλιάου, ο Γκρέι διαμόρφωσε το 78-85 και ο Σίλβα, μετά την ενέργεια του Σαλάς, έφερε την ΑΕΚ στο +7 ξανά (80-87). Το Μαρούσι στα τελευταία 4:54 κατάφερε να πετύχει μόλις δύο πόντους, η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και τελικά κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό» με 82-103.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

Τα στατιστικά του αγώνα.