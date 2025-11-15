Το πανόραμα της GBL: Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη ο Πανιώνιος

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 15/11
Μύκονος Betsson - Πανιώνιος 86-77
Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson 88-74
Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103
Κυριακή 16/11
13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός
18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 5-0
- ΑΕΚ 5-2
- ΠΑΟΚ 5-1
- Παναθηναϊκός 4-1
- Περιστέρι 3-3
- Προμηθέας 3-3
- Καρδίτσα 3-3
- Μύκονος 3-3
- Κολοσσός Ρόδου 2-4
- Μαρούσι 2-4
- Άρης 2-4
- Ηρακλής 1-4
- Πανιώνιος 0-7
Η επόμενη αγωνιστική (8η)
Σάββατο 22/11
16:00 Κολοσσός - Περιστέρι
16:00 Μύκονος - Παναθηναϊκός
18:15 Άρης - Προμηθέας
18:15 Πανιώνιος - Καρδίτσα
Κυριακή 23/11
13:00 Μαρούσι - Ηρακλής
16:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός