Το πανόραμα της GBL: Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη ο Πανιώνιος

Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της GBL, με Μύκονο και Καρδίτσα να προστατεύουν την έδρα τους, ενώ η ΑΕΚ με το διπλό στο Μαρούσι επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής Σάββατο 15/11

Μύκονος Betsson - Πανιώνιος 86-77

Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson 88-74

Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103 Κυριακή 16/11

13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson Η κατάταξη Ολυμπιακός 5-0 ΑΕΚ 5-2 ΠΑΟΚ 5-1 Παναθηναϊκός 4-1 Περιστέρι 3-3 Προμηθέας 3-3 Καρδίτσα 3-3 Μύκονος 3-3 Κολοσσός Ρόδου 2-4 Μαρούσι 2-4 Άρης 2-4 Ηρακλής 1-4 Πανιώνιος 0-7 Η επόμενη αγωνιστική (8η) Σάββατο 22/11 16:00 Κολοσσός - Περιστέρι

16:00 Μύκονος - Παναθηναϊκός

18:15 Άρης - Προμηθέας

18:15 Πανιώνιος - Καρδίτσα Κυριακή 23/11 13:00 Μαρούσι - Ηρακλής

16:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός