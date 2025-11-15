MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πανόραμα της GBL: Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη ο Πανιώνιος

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της GBL, με Μύκονο και Καρδίτσα να προστατεύουν την έδρα τους, ενώ η ΑΕΚ με το διπλό στο Μαρούσι επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 15/11
Μύκονος Betsson - Πανιώνιος 86-77
Καρδίτσα - Περιστέρι Betsson 88-74
Μαρούσι - ΑΕΚ 82-103

Κυριακή 16/11
13:00 Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου
16:00 Προμηθέας Πάτρας - Ολυμπιακός
18:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης Betsson

Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 5-0
  2. ΑΕΚ 5-2
  3. ΠΑΟΚ 5-1
  4. Παναθηναϊκός 4-1
  5. Περιστέρι 3-3
  6. Προμηθέας 3-3
  7. Καρδίτσα 3-3
  8. Μύκονος 3-3
  9. Κολοσσός Ρόδου 2-4
  10. Μαρούσι 2-4
  11. Άρης 2-4
  12. Ηρακλής 1-4
  13. Πανιώνιος 0-7

Η επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 22/11

16:00 Κολοσσός - Περιστέρι
16:00 Μύκονος - Παναθηναϊκός
18:15 Άρης - Προμηθέας
18:15 Πανιώνιος - Καρδίτσα

Κυριακή 23/11

13:00 Μαρούσι - Ηρακλής
16:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Το πανόραμα της GBL: Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη ο Πανιώνιος