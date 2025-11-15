Καλογήρου: «Χτίζουμε και στις ακαδημίες μια κουλτούρα που βαδίζει ανάλογα με το μεγάλο όνομα της ΑΕΚ»

Ο προπονητής της εφηβικής ομάδας της ΑΕΚ, Λευτέρης Καλογήρου, μίλησε στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την παρουσία της ΑΕΚ στο τουρνουά Rising Stars: «Είναι μια διοργάνωση με πολλά μικρά τουρνουά. Για εμάς ήταν το πρώτο και το πιο επίπονο, γιατί παίξαμε τρία παιχνίδια, ενώ στα άλλα θα παίζουμε δύο. Οι τρεις αγώνες είναι στο όριο της υπερβολής, οι αθλητές πρέπει να παίξουν τρεις σερί μέρες και είναι κάτι πολύ βαρύ γι’ αυτούς. Αφού το ξεπεράσαμε χωρίς κανένα πρόβλημα τραυματισμού και με αρκετά καλή εικόνα, εμείς σαν ΑΕΚ είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Θέλαμε να βρεθούμε σε αυτήν τη διοργάνωση, είναι πάρα πολύ σημαντική και βοηθάει πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Είμαστε ικανοποιημένοι που προκριθήκαμε στην κανονική περίοδο και ήδη περάσαμε το πρώτο τριήμερο».

Για το αν το τουρνουά αυτό αποτελεί καλή… προετοιμασία για τα παιδιά ενόψει μελλοντικών διοργανώσεων στη ζωή τους που θα αντιμετωπίσουν παρόμοιες ή και ίδιες συνθήκες: «Όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τα staff, γιατί και αυτοί συμμετέχουν σε τέτοια τουρνουά ή διοργανώσεις. Σίγουρα θα κληθούν κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουν αυτό. Εμείς επειδή παίξαμε και στα προκριματικά του Rising Stars, απ’ τα μέσα Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου, παίξαμε 11 ματς συνολικά, μαζί με του πρωταθλήματος, μέσα σε 29 μέρες. Ήταν ένας μήνας πραγματικά πάρα πολύ βαρύς για εμάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν προγραμματισμένα ήδη κάποια φροντιστήρια, οπότε κάποιες φορές δε μπορούσαν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους. Κι εμείς με τις προπονήσεις έπρεπε να λάβουμε υπόψιν μας την επιβάρυνση απ’ τα παιχνίδια κι έτσι να διαμορφώσουμε το προπονητικό μας πρόγραμμα».

Για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της ΑΕΚ: «Υπάρχει ένας σχεδιασμός πολύ γενικότερος. Γενικός διευθυντής της ακαδημίας είναι ο κύριος Νικολάου, εγώ είμαι Τεχνικός Διευθυντής και υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού, με συνομιλία με όλους τους προπονητές, τεχνικά meetings, ενημερώσεις. Έχουμε μια καθημερινή “τριβή” με τους προπονητές και τους αθλητές, ελέγχουμε την πρόοδό τους όσο συχνότερα μπορούμε. Υπάρχουν κι άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι προπονητής της παιδικής ομάδας και έχει το οργανωτικό κομμάτι, τις ώρες του γηπέδου και συμμετέχει στο τεχνικό κομμάτι. Υπάρχει μια διάρθρωση των ρόλων στην ακαδημία ούτως ώστε να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Ο χώρος της ακαδημίας, το μπαλόνι με τα δύο γήπεδα, έκλεισε έναν χρόνο λειτουργίας. Σε αυτόν τον χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια έψαχναν γήπεδο ακόμα και ανοιχτό για να κάνει προπόνηση σε όλα τα γήπεδα, πράγμα που δε συνάδει με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ και με την προσπάθεια των ανθρώπων της απέκτησε σπίτι η ομάδα. Τα δύο γήπεδα είναι λίγα πλέον για τα παιδιά που έχουμε, γιατί έγινε απότομη αύξηση των παιδιών. Οι άνθρωποι της ομάδας ψάχνουν και επέκταση των γηπέδων, ούτως ώστε να μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει σωστά. Υπάρχουν, επίσης, στην ακαδημία μας γυμναστές για φυσική κατάσταση, μιας που η αθλητικότητα πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή του αθλητή.

Αυτήν τη στιγμή είμαστε σε… οργασμό σαν ακαδημία. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αρχή ακόμα και συστήνουμε υπομονή σε όλον τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Η ΑΕΚ, εκτός απ’ το brand name της, έχει πια και τις εγκαταστάσεις, οπότε ψάχνουμε μια “ταυτότητα”, μια νοοτροπία και μια κουλτούρα που να βαδίζει στο ίδιο “μονοπάτι” με το μεγάλο όνομα που έχει η ομάδα μας».

Για το αν είναι πρωταρχικός στόχος των ακαδημιών να βγουν παιδιά και να παίξουν στο ανδρικό της ΑΕΚ: «Στο πλαίσιο του να προσπαθήσουμε να βάλουμε μια κουλτούρα και “ταυτότητα” στις ακαδημίες μας, δεν είναι στόχος μόνο η συμμετοχή στο ανδρικό. Μακάρι τα παιδιά να καταφέρουν να φτάσουν στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η προσέγγισή μας είναι τέτοια για τα παιδιά που αφορά την καθημερινή βελτίωσή τους και φυσικά να τους μεταφέρουμε και να τους αναπτύξουμε, κατά κάποιον τρόπο, την ικανότητα της… αυτοαπαίτησης, δηλαδή οι ίδιοι να απαιτούν απ’ τον εαυτό τους να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος όλου του προπονητικού προγράμματος, γι’ αυτό θέλουμε στις πιο μικρές ηλικίες τα παιδιά να φεύγουν χαμογελαστά απ’ το γήπεδο, να είναι ευχαριστημένα με την προσπάθεια που έχουν κάνει, πέραν της τεχνικής γνώσης που παρέχουμε, και φυσικά όσο προχωράει η κατάσταση να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Το πλάνο μας είναι τα παιδιά καθημερινά να μαθαίνουν ποιο είναι το επόμενό τους βήμα και πώς μπορούν να πετύχουν μέσα απ’ την προπόνηση και τη σωστή νοοτροπία την ετοιμότητά τους για το επόμενο βήμα».