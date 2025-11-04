ΑΕΚ: Χωρίς Γκρέι και Σίλβα η προπόνηση ενόψει ΠΑΟΚ

Χωρίς τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στην προπόνηση της Ένωσης δεν συμμετείχαν οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα, με την κατάστασή τους να εξετάζεται καθημερινά από τους ανθρώπους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετ’ εμποδίων ξεκίνησε η προετοιμασία της "Βασίλισσας" για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα δεν είχε στη διάθεσή του τούς ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα. Αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση και τέθηκαν προσώρας εκτός μάχης.

Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC».