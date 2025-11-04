Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλαϊτζάκη κόντρα στον Αστέρα, μέσα ο Ρογκαβόπουλος - Tαξιδεύει και ο Λεσόρ

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, που δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00). Στην αποστολή ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ταξιδεύει για ψυχολογικούς λόγους ο Ματίας Λεσόρ.

Οι αναποδιές στο «τριφύλλι» συνεχίζονται, αφού οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους, πέρα από τους Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και Όμερ Γιούρτσεβεν, και τον Καλαϊτζάκη.

Ο Έλληνας άσος έχει και πάλι ενοχλήσεις στον αγκώνα και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στη σερβική ομάδα. Αντίθετα κανονικά στην αποστολή θα είναι τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όσο και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν.

Μαζί με τον Παναθηναϊκό θα ταξιδέψει και ο Λεσόρ, που δεν θα αγωνιστεί, αλλά θα δώσει το «παρών» για ψυχολογικούς λόγους.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αποτελείται από 12 παίκτες.

Αναλυτικά:

Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Κουζέλογλου